Dolar 50,3306 +0,10%
Euro 55,7810 +0,29%
Bist 11.773,80 -0,32%
Altın Gram 6.314,73 +0,44%
EUR/USD 1,1071 +0,10%
Brent Petrol 96,12 +0,31%
--°

Ara tatilde bilim ve üretim buluşması: Denizli Bilim Merkezi'nden ailelere özel kamp

Denizli Bilim Merkezi, 14-21 Kasım 2026'de düzenlediği Ara Tatil Bilim Kampı ile 4-16 yaş grupları ve ailelere atölye, sergi ve üretim fırsatı sunuyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Ara tatilde bilim ve üretim buluşması: Denizli Bilim Merkezi'nden ailelere özel kamp

Denizli Bilim Merkezi ara tatilde kapılarını yeniden açıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Denizli Bilim Merkezi, 14-21 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlediği Ara Tatil Bilim Kampı ile çocuklara ve gençlere bilimsel meraklarını geliştirme imkânı sunuyor. Kamp, gün boyu süren atölye çalışmaları, rehberli sergi gezileri ve aile katılımlı projelerle bilimi eğlence ve üretimle birleştiriyor.

Yaş gruplarına göre yapılandırılmış atölyeler:

Program, öğrencilerin gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak hazırlanan müfredatla 4-6, 7-9, 10-13 ve 14-16 yaş gruplarına yönelik uygulamalı atölyeler içeriyor. Her yaş grubuna özel etkinliklerde çocuklar teorik bilgileri pratiğe dökme fırsatı bulacak; temel bilim deneylerinden teknoloji ve mühendislik odaklı çalışmalara kadar farklı disiplinlerde deneyim kazanacaklar. Etkinlikler, alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde yürütülerek analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ailelerle birlikte üretim ve paylaşım:

Kamp programında nesiller arası etkileşimi teşvik eden iki özel aile atölyesi yer alıyor. 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Aile Katılımlı Mum Atölyesi, kimya ve sanatın harmanlandığı el işi bir deneyim sunacak; aileler çocuklarıyla birlikte eserler üretecek. 21 Kasım 2026 tarihindeki Aile Katılımlı Ahşap Atölyesi ise Öğretmenler Gününe özel tasarımlar yapılmasına olanak tanıyacak ve katılımcılara ahşap işçiliğinin temel tekniklerini uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlayacak.

Bu atölyeler, sadece üretim becerilerini geliştirmekle kalmayıp ailelerin ortak bir öğrenme deneyimi yaşamasına, paylaşılan anılar biriktirmesine imkan veriyor.

sergi gezileri ve kapsam:

Ara tatil programı, atölye çalışmalarının yanı sıra merkezdeki zengin sergi alanlarını da kapsıyor. 5 yaş ve üzeri tüm çocuklar ile her yaştan ziyaretçinin katılabileceği rehberli gezilerde interaktif düzenekler ve sergiler tanıtılacak. Ziyaretçiler, uygulamalı gösterimler ve rehber eşliğinde yapılan gezilerle bilimin günlük yaşamdaki uygulamalarını yakından gözlemleyebilecek.

Kamp, bilime erken ilgi duyan çocuklar, gençler ve aileleri için hem öğretici hem de eğlenceli bir alternatif sunuyor. Katılım ve kayıt bilgileri için başvurular https://ebilet.denizli.bel.tr/DefaultBilimMerkezi.aspx adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZLİ BİLİM MERKEZİ, ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN ARA TATİLİNİ VERİMLİ...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZLİ BİLİM MERKEZİ, ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN ARA TATİLİNİ VERİMLİ, ÖĞRETİCİ VE EĞLENCELİ GEÇİRMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA KAPSAMLI BİR BİLİM KAMPI DÜZENLİYOR. 14-21 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER, FARKLI YAŞ GRUPLARINA YÖNELİK ATÖLYELERİN YANI SIRA AİLE KATILIMLI ÖZEL PROJELERE DE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençlerin ses verdiği iklim çalıştayı Balıkesir'de tamamlandı
images

Yeşilırmak Elektrik bulut ve yapay zekâ projeleriyle iki ödül kazandı
images

Balıkesir'den SURFF çağrısı: denizleri korumak için bütüncül finansman gerekiyor
images

Gaziantepli gençler köpükten yarış pistine: kendi elektrikli ve içten yanmalı ar...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İhsaniye cinayetinin zanlısı güvenlik tedbiriyle İzmir cezaevine sevk edildi

Efeler'de ortaokul öğrencilerine balıkçılık temalı resim yarışması

Hürmüz boğazı'nda iddia: LNG tankerinin mayına çarpması sonucu patlama

Kuyubaşı'nda alt geçitte kafa kafaya çarpışma: bir kişi yaralandı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi