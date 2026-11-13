Ara tatilde bilim ve üretim buluşması: Denizli Bilim Merkezi'nden ailelere özel kamp

Denizli Bilim Merkezi ara tatilde kapılarını yeniden açıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Denizli Bilim Merkezi, 14-21 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlediği Ara Tatil Bilim Kampı ile çocuklara ve gençlere bilimsel meraklarını geliştirme imkânı sunuyor. Kamp, gün boyu süren atölye çalışmaları, rehberli sergi gezileri ve aile katılımlı projelerle bilimi eğlence ve üretimle birleştiriyor.

Yaş gruplarına göre yapılandırılmış atölyeler:

Program, öğrencilerin gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak hazırlanan müfredatla 4-6, 7-9, 10-13 ve 14-16 yaş gruplarına yönelik uygulamalı atölyeler içeriyor. Her yaş grubuna özel etkinliklerde çocuklar teorik bilgileri pratiğe dökme fırsatı bulacak; temel bilim deneylerinden teknoloji ve mühendislik odaklı çalışmalara kadar farklı disiplinlerde deneyim kazanacaklar. Etkinlikler, alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde yürütülerek analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ailelerle birlikte üretim ve paylaşım:

Kamp programında nesiller arası etkileşimi teşvik eden iki özel aile atölyesi yer alıyor. 14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Aile Katılımlı Mum Atölyesi, kimya ve sanatın harmanlandığı el işi bir deneyim sunacak; aileler çocuklarıyla birlikte eserler üretecek. 21 Kasım 2026 tarihindeki Aile Katılımlı Ahşap Atölyesi ise Öğretmenler Gününe özel tasarımlar yapılmasına olanak tanıyacak ve katılımcılara ahşap işçiliğinin temel tekniklerini uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlayacak.

Bu atölyeler, sadece üretim becerilerini geliştirmekle kalmayıp ailelerin ortak bir öğrenme deneyimi yaşamasına, paylaşılan anılar biriktirmesine imkan veriyor.

sergi gezileri ve kapsam:

Ara tatil programı, atölye çalışmalarının yanı sıra merkezdeki zengin sergi alanlarını da kapsıyor. 5 yaş ve üzeri tüm çocuklar ile her yaştan ziyaretçinin katılabileceği rehberli gezilerde interaktif düzenekler ve sergiler tanıtılacak. Ziyaretçiler, uygulamalı gösterimler ve rehber eşliğinde yapılan gezilerle bilimin günlük yaşamdaki uygulamalarını yakından gözlemleyebilecek.

Kamp, bilime erken ilgi duyan çocuklar, gençler ve aileleri için hem öğretici hem de eğlenceli bir alternatif sunuyor. Katılım ve kayıt bilgileri için başvurular https://ebilet.denizli.bel.tr/DefaultBilimMerkezi.aspx adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZLİ BİLİM MERKEZİ, ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN ARA TATİLİNİ VERİMLİ, ÖĞRETİCİ VE EĞLENCELİ GEÇİRMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA KAPSAMLI BİR BİLİM KAMPI DÜZENLİYOR. 14-21 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER, FARKLI YAŞ GRUPLARINA YÖNELİK ATÖLYELERİN YANI SIRA AİLE KATILIMLI ÖZEL PROJELERE DE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.