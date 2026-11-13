Yeşilırmak Elektrik bulut ve yapay zekâ projeleriyle iki ödül kazandı

Yeşilırmak Elektrik iki projesiyle Future of AI & Cloud Awards'ta ödüle layık görüldü

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), müşteri iletişimini ve yazılım geliştirme süreçlerini hedefleyen iki dijital dönüşüm projesiyle uluslararası platformda ödül aldı. 186 Kurumsal Mobil Bulut Santral ve NextPO adlı projeler, Future of AI & Cloud Awards kapsamında farklı kategorilerde başarılı bulunarak şirketin bulut ve yapay zekâ yatırımlarının somut çıktıları olarak öne çıktı.

Her kategoride yaklaşık 300 projenin değerlendirildiği yarışmada, ödül alan projeler YEDAŞ'ın hem operasyonel verimliliği artırma hem de müşterilere sunulan hizmet kalitesini iyileştirme hedefini destekliyor.

186 kurumsal mobil bulut santral:

186 Kurumsal Mobil Bulut Santral projesi, saha ekiplerinin müşterilerle iletişim kurarken kişisel telefon numaraları yerine kurumsal 186 numarasını kullanmasını sağlıyor. Türkiye elektrik dağıtım sektöründe bu ölçekte bir ilk niteliğindeki uygulama, tüm görüşmeleri kayıt altına alarak yapay zekâ destekli analizlere imkân tanıyor.

Bu yapı sayesinde iletişimler hem kurumsal izlenebilirlik kazanıyor hem de yapay zekâ analizleriyle çağrı kalitesi, bekleme süreleri ve müşteri memnuniyetine dair veri temelli iyileştirmeler yapılabiliyor. Proje, saha operasyonları ile müşteri hizmetleri arasındaki etkileşimi kurumsallaştırarak hizmet deneyimini güçlendiriyor.

NextPO ve yazılım geliştirme süreçlerinde yapay zekâ ajanları:

NextPO, tamamen YEDAŞ ekipleri tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli bir platform olarak yazılım taleplerinin fikir aşamasından kullanıma sunulmasına kadar tüm süreci yönetiyor. Platformda görev yapan yapay zekâ ajanları, ekiplerle birlikte çalışarak taleplerin değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, takip edilmesi ve test süreçlerine destek veriyor.

Bu yaklaşım, yazılım geliştirme süreçlerinin daha hızlı, koordineli ve verimli ilerlemesini sağlarken kurum içindeki ihtiyaçların dijital çözümlere daha kısa sürede dönüşmesine yardımcı oluyor. NextPO ayrıca çalışanların bilgi birikimini yapay zekâ olanaklarıyla birleştirerek YEDAŞ’ın kendi teknolojisini üretme yetkinliğini güçlendiriyor.

Kurumsal dönüşüm ve hedefler:

YEDAŞ, teknoloji ve yapay zekâyı günlük işleyişe entegre eden uygulamalarla dijital dönüşümünü sürdürüyor. Müşteri iletişiminden saha operasyonlarına, yazılım geliştirmeden iç süreçlere uzanan bu çalışmaların önceliği, müşterilere daha iyi bir hizmet deneyimi sunmak ve çalışanların yenilikçi fikirlerini kurum içinde hayata geçirebilmesini desteklemek olarak belirtiliyor.

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi projelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu: Dijital dönüşümü ve yapay zeka uygulamalarını müşterilerimize sunduğumuz hizmeti iyileştiren ve çalışma arkadaşlarımızın işini kolaylaştıran somut çözümler üzerinden ele alıyoruz. 186 Kurumsal Mobil Bulut Santral projemizle müşteri iletişimimizi güçlendirirken, kendi ekiplerimizin geliştirdiği NextPO ile yapay zekâyı yazılım geliştirme süreçlerimizin bir parçası hâline getiriyoruz. Çalışanlarımızın bilgi birikimini teknolojiyle buluşturarak kendi çözümlerini üreten bir yapıyı güçlendiriyoruz. İki projemizin de ödüle layık görülmesinden mutluluk duyuyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Şirket, bu ödüllerle birlikte mevcut ihtiyaçlara çözüm üretmenin yanı sıra geleceğin hizmet beklentilerine hazırlık konusunda da mesafe kat ettiğini vurguluyor.

YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (YEDAŞ), MÜŞTERİ İLETİŞİMİNİ VE YAZILIM GELİŞTİRME SÜREÇLERİNİ İYİLEŞTİREN İKİ PROJESİYLE FUTURE OF AI & CLOUD AWARDS’TA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.