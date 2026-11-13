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Ara tatilde keşif kampüsü gençleri teknoloji ve bilime çekiyor

Canik Belediyesi'nin ücretsiz ara tatil programı için başvurular açıldı; Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde 10 atölye, deney ve uzman söyleşileri yer alacak.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Taylan Polat

Ara tatilde keşif kampüsü gençleri teknoloji ve bilime çekiyor

Ara tatilde keşif kampüsünde bilim ve teknoloji:

Canik Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde çocukları ve gençleri teknoloji yolculuğuna çıkaracak ücretsiz bir eğitim programı başlattı. Etkinlikler Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde düzenlenecek ve yapay zekâ, doğa bilimleri, yazılım ile astronomi başta olmak üzere uygulamalı atölye çalışmalarıyla öğrencilere aktarılacak.

Program ve atölyeler:

Ara tatil boyunca öğrenciler 10 farklı atölye ve keşif alanında deney, gözlem ve uygulamalı eğitimlerle bir araya gelecek. Uzman isimlerin katılacağı bilim söyleşileri ile teorik bilgiler pekiştirilecek; etkinlikler hem eğitici hem de eğlenceli bir yaklaşım sunacak. Ayrıca programa ailelerin katılımına yönelik veli-çocuk etkinlikleri de dahil edilerek öğrenme deneyimi genişletiliyor.

Başkanın mesajı ve başvuru bilgileri:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı programı değerlendirirken, "Canik’imizde bilim ve teknoloji seferberliğimizi sürdürüyoruz. Gençlerimizi eğitici ve eğlenceli etkinliklerle bir araya getiriyoruz. İlçemizde bir gelenek haline dönüştürdüğümüz programla bir kez daha çocuklarımızla, gençlerimizle ve velilerimizle ara tatil dönemini bilim, teknoloji ve yapay zekâyla taçlandıracağız. Deney ve gözlem etkinlikleriyle öğrencilerimizin yeni tecrübeler kazanmalarına katkı sunacağız. Belediyemiz Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde bilimin ve teknolojinin heyecanını paylaşmaya, Akıncı TİHA’nın gölgesinde buluşmaya devam ediyoruz" dedi.

Program hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru koşulları Canik Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları ile çözüm merkezi üzerinden duyurulacak. Başvuru süreci başlamıştır ve programa katılım ücretsizdir.

SAMSUN CANİK BELEDİYESİ ÖZDEMİR BAYRAKTAR KEŞİF KAMPÜSÜ&#039;NDE ARA TATİLDE DÜZENLENECEK ÜCRETSİZ...

SAMSUN CANİK BELEDİYESİ ÖZDEMİR BAYRAKTAR KEŞİF KAMPÜSÜ'NDE ARA TATİLDE DÜZENLENECEK ÜCRETSİZ YAPAY ZEKÂ, DOĞA BİLİMLERİ, YAZILIM VE ASTRONOMİ EĞİTİM PROGRAMI İÇİN BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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