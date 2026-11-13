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Gençlerin ses verdiği iklim çalıştayı Balıkesir'de tamamlandı

Balıkesir Üniversitesi ve Altıeylül Millî Eğitim iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda gençler, COP31 kapsamında iklim için somut çözüm önerileri geliştirdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Taylan Polat

Gençlerin ses verdiği iklim çalıştayı Balıkesir'de tamamlandı

Balıkesir genç iklim zirvesi çalıştayı yapıldı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ile Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, COP31 kapsamında düzenlenen çalıştay "Geleceği Bekleme, İklim İçin Harekete Geç!" sloganı ile gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Etkinlik, gençlerde iklim değişikliği farkındalığı yaratmayı ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımını desteklemeyi amaçladı.

sunumlar ve program içeriği:

BAÜN akademisyenleri çalıştayın içeriği ve programı hakkında katılımcılara bilgi verdi. İbni Haldun Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pelin Vardarlıer çalıştayın hedeflerini ve akışını paylaştı. Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Farizoğlu ise "İklim Krizi ve Balıkesir’in Geleceği" başlıklı sunumunda bölgesel öncelikler ve risklere dikkat çekti.

çalışma masaları ve elde edilen çıktılar:

Gün boyunca oluşturulan altı çalışma masasında gençler, akademisyen rehberliğinde belirlenen temalar doğrultusunda çözüm önerileri ve proje fikirleri geliştirdi. Her masanın temsilcisi gün sonunda hazırlanan sonuçları sunarak tartışmaya açtı. Çalıştayın ortak ürünü olan Balıkesir Genç İklim Deklarasyonu okundu; program, katılım belgelerinin takdimiyle sona erdi.

Etkinlik Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış programına Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Altıeylül Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Filiz Çelik, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Çalıştay, gençlerin iklim politikalarına katkı sağlaması ve yerel düzeyde uygulanabilir proje fikirlerinin şekillenmesi açısından önem taşıdı.

BAÜN’DE GENÇLER, BALIKESİR GENÇ İKLİM ZİRVESİ ÇALIŞTAYI’NDA BULUŞTU

BAÜN’DE GENÇLER, BALIKESİR GENÇ İKLİM ZİRVESİ ÇALIŞTAYI’NDA BULUŞTU

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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