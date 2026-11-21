Kütahya'da 25 Kasım etkinliği

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Sevgi Yolu'nda bir farkındalık ve bilgilendirme standı kurdu. Etkinlik, vatandaşlara doğrudan bilgi ulaştırmayı amaçladı.

Stand çalışmasının içeriği:

Standta vatandaşlara ve bölge esnafına bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Çalışmada, kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları, destek hatları ve başvuru süreçleri hakkında temel bilgiler verildi; katılımcıların başvuru yollarını öğrenmesi sağlandı.

Hedeflenen farkındalık ve yönlendirme:

Etkinliğin hedefi, toplumsal farkındalığı artırarak ihtiyaç duyan kişilerin doğru kurumlara yönlendirilmesini kolaylaştırmaktı. Sahadaki bilgilendirme, destek hatlarının ve başvuru süreçlerinin görünürlüğünü artırmayı, halkı mevcut hizmetler konusunda bilinçlendirmeyi amaçladı.

Yürütülen çalışma, 25 Kasım etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşti ve ŞÖNİM'in yerel düzeyde yürüttüğü bilgilendirme faaliyetlerinin bir parçası oldu.

KÜTAHYA’DA KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK STANDI KURULDU