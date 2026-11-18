İl millî eğitim müdürlüğü bütçe görüşmesi gerçekleştirildi

Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman başkanlığında yapılan toplantıda, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 2024 dönemi bütçe değerlendirmeleri ele alındı. Toplantıda müdürlüğün mali öncelikleri ve il genelindeki eğitim yatırımlarının mevcut durumu gündeme getirildi.

Sunumda neler anlatıldı:

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından yapılan kapsamlı sunumda, il genelinde yapımı tamamlanan okul ve eğitim binaları ile inşaat çalışmaları devam eden projeler detaylandırıldı. Akbaş, ayrıca eğitim kurumlarında gerçekleştirilen ve planlanan büyük onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sunumda, yürütülen çalışmaların hedefi olarak eğitim altyapısının güçlendirilmesi, okulların fiziki imkânlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşturulması vurgulandı.

bütçe değerlendirmesi ve ileriye dönük planlar:

Görüşmeler kapsamında ildeki eğitim yatırımlarının mevcut durumu değerlendirildi ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmaların finansman öncelikleri tartışıldı. Meclis üyeleri ile müdürlük yetkilileri, kısa ve orta vadede önceliklendirilmesi gereken projeler üzerinde mutabakata varılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı, bütçe dengeleri çerçevesinde eğitim hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve ihtiyaç duyulan onarımlar ile yatırımların takvimini netleştirmek amacıyla devam eden değerlendirme sürecinin parçası olarak kayda geçti.

KARABÜK İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI AHMET OKAN KİRMAN BAŞKANLIĞINDA, İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.