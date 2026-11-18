Anılarını rokete dönüştürdüler: TEKNOFEST'te Türkiye ikincisi oldular

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencilerinden oluşan İstikbal Thrust takımı, geçen yıl denizde hayatını kaybeden arkadaşları Kübra Doğan’ın adını verdikleri roket motoruyla TEKNOFEST Roket Yarışması'nda Türkiye ikinciliği elde etti. Ekip, madalyayı Kübra’nın ailesine teslim ederek başarıyı arkadaşlarının anısına armağan etti.

proje ve teknik özellikleri:

Takımın geliştirdiği motor hibrit yakıtlı bir tasarıma sahip. Yakıt çekirdeği olarak parafin, oksitleyici olarak ise sıvılaştırılmış gaz kullanıldı. Tasarım, üretim, test ve geliştirme süreçlerinin tamamı öğrenciler tarafından, kendi imkanları ve atölyeleriyle yürütüldü. Bu çalışma, TEKNOFEST’in "Hibrit Yakıtlı Roket Motoru Geliştirme" kategorisinde değerlendirilerek finale kaldı ve ikinci olarak ödüllendirildi.

Başarıya giden süreç öğrenci ekibin teknik birikimini olduğu kadar dayanışmasını da gösteriyor. Ekip, tasarım aşamasındaki yanlışları ve sistem eksiklerini üç yıllık yarışma deneyimi boyunca giderdi ve bu yıl ilk başarılı ateşlemelerini gerçekleştirerek dereceye girdi.

zorlu süreç, kayıp ve motivasyon:

Takım kurucusu Murat İlğen, roket geliştirme tutkusunun bir Roketsan ateşleme testine katılmasıyla başladığını anlattı. Kuruluşun ilk yıllarında yaşanan maddi ve teknik zorlukların ardından, arkadaşları Kübra Doğan’ın vefatı ekibi derinden etkiledi ancak aynı zamanda projeye daha sıkı sarılmalarına neden oldu. İlğen, Kübra’nın projeye olan bağlılığını ve merakını vurgulayarak, ekibin bu kayıpla daha da kenetlendiğini ifade etti.

Takım üyesi Buğra Çetin ise başlangıçta neredeyse hiç ekipmanları olmadığını, bir tornavidası bile bulunmadığını belirtti. Üyeler gece gündüz çalışarak kendi atölyelerini kurdu, öğrenme sürecinden çıkarılan derslerle eksikleri giderdi ve önce finalistlik sonra da derece elde etmeyi başardı.

Başarıyı elde eden ekip, sembolik olarak kaptanlığı Kübra’ya devrettiklerini ve kazandıkları madalyayı ailesine teslim ettiklerini bildirdi. Bu jest, hem aileye bir teselli sunma hem de kaybedilen arkadaşlarının ismini yaşatma amacı taşıdı.

Geleceğe dönük planlar arasında aynı kategoride yeniden yarışmak, jet motoru tasarım yarışmasına katılmak ve geliştirdikleri hibrit yakıtlı roket motorunu bir roketle entegre etmek bulunuyor. Ekip, elde ettiği bilgi ve deneyimi gelecek nesillere aktarmayı da hedefliyor.

İstikbal Thrust takımının hikayesi, genç mühendis adaylarının sınırlı kaynaklarla nasıl teknik başarı ve güçlü bir dayanışma örneği ortaya koyabildiklerini gösteriyor. Proje, hem teknik hem de insani boyutuyla dikkat çekiyor ve üniversite kulüplerinin, öğrenci inisiyatiflerinin toplumsal etkisini gözler önüne seriyor.

ADANA'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, GEÇTİĞİMİZ YIL DENİZDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBEDEN ARKADAŞLARI KÜBRA DOĞAN'IN ADINI VERDİKLERİ ROKET MOTORUYLA TEKNOFEST'TE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU.