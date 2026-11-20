Kocasinan’da beş gün boyunca öğrenme ve eğlence aynı programda

Kocasinan Belediyesi, ara tatili çocuklar için bir keşif ve üretim sürecine dönüştürdü. 16-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen programda ilkokul ve ortaokul öğrencileri, sinema gösterimlerinden kodlama atölyelerine, sanattan zeka oyunlarına kadar geniş bir etkinlik yelpazesiyle buluştu.

Etkinlik yelpazesi:

Program, Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü ve Kocasinan Akademi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Çocuklar oyun tasarımı ve kodlama çalışmalarıyla teknolojiye adım attı, sinema gösterimlerinde arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi. Origami ve ebru atölyelerinde el becerilerini geliştiren katılımcılar, mutfak atölyelerinde üretmenin tadını yaşadı.

Dikkat atölyeleri, oyunla matematik etkinlikleri ve zeka oyunları turnuvası sayesinde düşünme, odaklanma ve problem çözme becerileri desteklendi. Anne ve çocuk atölyeleri ise aile bağlarını güçlendirirken çocukların sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağladı.

Hedef ve yaklaşım:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların mutluluğunu geleceğe yapılan en değerli yatırım olarak tanımladı ve belediyenin çocuklara yönelik çalışmalarını vurguladı. Başkan, çocukların bugün edindiği bilgi ve becerilerin yarının Türkiye’sinin temellerini oluşturduğunu belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yeni şeyler öğrenmesine, yeteneklerini keşfetmesine ve özgüven kazanmasına imkan sağlayan programların süreceğini ifade etti ve Kocasinan’ı çocukların mutlu olduğu, gençlerin kendini geliştirdiği örnek bir ilçe haline getirme hedefini yineledi. Etkinliklerin her aşamasında çocukların katılımı, enerjisi ve heyecanı ön planda tutuldu.

Beş günlük program, çocukların hem öğrenip hem eğlenmesine olanak tanıyarak ailelere ve katılımcılara verimli bir ara tatil deneyimi sundu. Kocasinan Belediyesi, geleceğin bilim insanları, mühendisleri, sporcuları ve liderlerini yetiştirme hedefiyle benzer çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

KOCASİNAN BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN ARA TATİL SEVİNCİNİ BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLERLE TAÇLANDIRDI. BEŞ GÜN BOYUNCA SİNEMADAN SANATA, BİLİMDEN TEKNOLOJİYE, ZEKA OYUNLARINDAN MUTFAK ATÖLYELERİNE KADAR ONLARCA FARKLI ETKİNLİĞE KATILAN ÇOCUKLAR, HEM ÖĞRENDİ HEM ÜRETTİ HEM DE DOYASIYA EĞLENDİ. ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNU GELECEĞE YAPILAN EN DEĞERLİ YATIRIM OLARAK GÖRDÜKLERİNİ BELİRTEN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, "BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ ÇOCUKLARIMIZ, EN BÜYÜK HEDEFİMİZ İSE ONLARIN HAYALLERİYLE BÜYÜYEN GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE’DİR" DEDİ.