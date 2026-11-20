BTÜ'nün uluslararası yayın başarısı:

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), SciVal verilerine göre 2022-2026 döneminde Q1-Q2 (Top %50) yayın diliminde yer alan yayınların oranını %81,3 seviyesine taşıdı. Bu performans, Türkiye üniversiteleri ortalaması olan %73,9 ile araştırma üniversiteleri ortalaması olan %80,5'in üzerinde gerçekleşti ve üniversitenin nitelikli bilimsel üretimdeki ilerleyişini ortaya koydu.

rektörün değerlendirmesi:

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, bilimsel yayın kalitesinin üniversitelerin araştırma kapasitesini ve uluslararası akademik yetkinliğini ortaya koyan önemli göstergelerden biri olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Bursa Teknik Üniversitesi olarak bilimsel araştırma kapasitemizi geliştirmeyi, uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel üretim gerçekleştirmeyi ve akademik çalışmalarımızın bilime katkısını artırmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Q1 ve Q2 kategorilerinde yer alan yayınlarımızın oranının araştırma üniversiteleri ortalamasının üzerine çıkması, bu hedef doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir göstergesi. Bu başarıda emeği bulunan, bilgi ve birikimlerini bilimsel üretime dönüştüren tüm akademisyenlerimize gönülden teşekkür ediyorum".

q1 ve q2 ne anlama geliyor:

Bilimsel yayınların değerlendirilmesinde makale sayısının yanı sıra yayımlandıkları dergilerin alan içi sıralaması ve etki düzeyi de dikkate alınıyor. Q1, ilgili alandaki dergilerin en üst %25'lik dilimini; Q2 ise %25–%50 arasındaki dilimi ifade ediyor. BTÜ'nün Q1-Q2 (Top %50) yayın oranının %81,3 olması, üniversitede üretilen bilimsel yayınların önemli bir bölümünün alanlarında üst sıralarda yer alan dergilerde yayımlandığını gösteriyor.

görünürlük ve stratejik önemi:

Bu sonuç, BTÜ'nün sadece yayın sayısını artırmakla kalmayıp, üretilen bilginin niteliğini ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirmeye yönelik stratejik çalışmalarının da sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Üniversitenin bu alandaki yükselişi, akademik iş birlikleri, araştırma odaklı vizyon ve uluslararası değerlendirmelerdeki konumlandırma açısından olumlu bir referans sunuyor.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ), ULUSLARARASI YAYIN KALİTESİ PERFORMANSIYLA ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİNİ GERİDE BIRAKTI. SCİVAL VERİLERİNE GÖRE BTÜ’NÜN2022-2026 DÖNEMİNDE Q1-Q2 (TOP %50) YAYIN DİLİMİNDE YER ALAN YAYINLARIN ORANI YÜZDE 81,3’E ULAŞTI.