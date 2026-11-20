kaza yerinde ilk müdahale:

Kaza, Bingöl-Diyarbakır kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır şarampole devrildi ve kazada 1 yaralı oluştu.

Olay yerine, ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kazanın nedenine ilişkin kayıt aldı.

kurtarma çalışması ve trafik:

Tırın devrildiği noktadan çıkarılması için vinç ile kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışma sırasında kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı, bu süreçte bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Kurtarma ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı ve ulaşım normal seyrine döndü. Yetkililer, sürücüleri dikkatli ve hız kurallarına uymaya çağırdı.

BİNGÖL'DE TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI. TIR, VİNÇ İLE DEVRİLDİĞİ NOKTANDAN KURTARILIRKEN ÇALIŞMA SIRASINDA KARA YOLU KISA SÜRELİĞİNE ULAŞIMA KAPATILDI.