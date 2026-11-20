COP31'te Gürsu heyeti: amaç deneyim paylaşımı

Gürsu Belediyesi, COP31 Zirvesi'ne seçimli bir heyetle katılarak iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir çevre politikalarını odağına aldı. Heyetin başında Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık bulunurken, Başkan Yardımcıları Ümran Ateş ve Adem Yıldırım ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Devrim Turan Teke zirvede kurulan stantları gezdi. Farklı şehir ve kurumların başarılı uygulamaları yerinde incelenip deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.

Heyet aynı zamanda AK Parti Bursa Milletvekili Çevre Yüksek Mühendisi Emel Gözükara Durmaz ile bir araya gelerek, iyi uygulama örneklerini birlikte değerlendirdi.

Solak Mahallesi: döngüsel ekonomi uygulaması

Ziyaret rotasında öne çıkan duraklardan biri, Antalya Aksu ilçesindeki Solak Mahallesi oldu. Köy, "Sıfır Atık Köyü" modeline dönüştürülmüş; atık yemeklerden başlayarak tüm materyaller döngüsel ekonomi mantığıyla yeniden kazandırılıyor. Plastik poşetlerden bileklik ve çanta üretimi gibi uygulamalarla, oluşturulan ortak yaşam alanlarında ziyaretçilere sürdürülebilirlik deneyimi sunuluyor.

Dijitalleşme ve çocuk hakları sözleşmesi:

Gürsu heyeti, atık yönetiminde dijitalleşme ve akıllı teknolojilerin rolünü değerlendirmek üzere Atık Nakit yetkilileriyle görüşmeler yaptı; yapay zeka ve dijital uygulamaların şehir dönüşümüne katkıları yerinde ele alındı. Zirve kapsamında ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı standında, Bakan Yardımcısı Sevim Madak ev sahipliğinde, Mustafa Işık tarafından "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" imzalandı.

Heyet, kurulan yeni temaslar ve iş birliği fırsatlarıyla COP31'ten ayrıldı; edinilen deneyimler belediyenin çevre, iklim ve atık yönetimi politikalarına aktarılmak üzere raporlanacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE POLİTİKALARI VE SIFIR ATIK UYGULAMALARININ ELE ALINDIĞI COP31 ZİRVESİ’NDE GÜRSU BELEDİYESİ DE YER ALDI.