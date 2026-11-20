Proje detayları:

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl tarafından yerinde incelenen proje, Postane Mahallesi Muhacir Sokak, Zabıta Parkı yanında hayata geçirilecek. Tuzla Kapsül projesi; öğrenciler ve vatandaşlar için sessiz, modern ve teknolojik altyapıya sahip bağımsız çalışma alanları oluşturmayı hedefliyor.

Toplam 17 çalışma kapsülünden oluşacak alanda, beton borular kullanılarak 2 ve 4 kişilik odacıklar oluşturulacak. Her kapsülde ders çalışmaya uygun masa ve sandalye düzeni, çanta ve kişisel eşyalar için özel bölmeler ile internet erişimi sağlanacak. Alanların tasarımına ilişkin avan proje çalışmaları sürerken, kapsüllerde kullanılacak beton boruların teminine yönelik görüşmeler devam ediyor.

Güvenlik ve kullanım sistemi:

Proje, kullanıcıya bağımsız ve kolay bir erişim deneyimi sunmak üzere QR kod destekli bir randevu sistemiyle çalışacak. Başkan Bingöl, peyzaj düzenlemesiyle alanın hem park hem de kapsül çalışma merkezi niteliği kazanacağını belirtti. Sistemde sabit güvenlik personeli bulunmayacak; bunun yerine 7 gün 24 saat kamera sistemi ile alanların güvenliği sağlanacak. Kullanıcılar QR kodu okutup kapsülü kullanacak, iş bitiminde kapılarını kapatıp ayrılacaklar ve belediye yetkilileri sistem takibini yapacak.

Mahalle hizmetleri ve muhtarlık binası:

Saha ziyareti sırasında Başkan Bingöl, Postane Mahallesi’nde inşaatı devam eden Muhtarlık Hizmet Binasını da inceledi. Postane Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaçar ile birlikte yürütülen incelemede çalışmaların hızla sürdüğü, yeni hizmet binasının en kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Bingöl, sosyal medya paylaşımında bölgede yeni yaşam alanları oluşturduklarını, mahallelerin ihtiyaçlarına cevap veren ve yaşam kalitesini artıran projelere devam edeceklerini vurguladı. Tuzla Kapsül projesi, ilk kez Tuzla Belediyesi tarafından projelendirilip hayata geçirilmesi planlanan bir uygulama olarak bölgenin kütüphane ve çalışma ihtiyacına katkı sağlamayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’DE BİR İLK OLACAK TUZLA KAPSÜL PROJESİNİ BAŞKAN BİNGÖL YERİNDE İNCELEDİ