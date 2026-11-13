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HİKMET projesiyle Uşak'ta değer eğitimi başlatıldı, 16 mescit ve konferans salonu açıldı

Uşak'ta HİKMET Projesi tanıtıldı; öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi hedefleniyor. Toplu açılışla 16 mescit ve konferans salonu hizmete girdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

HİKMET projesiyle Uşak'ta değer eğitimi başlatıldı, 16 mescit ve konferans salonu açıldı

HİKMET projesi tanıtımı ve toplu açılış

Uşak Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla HİKMET Projesi tanıtıldı. Programa Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Sağlam ile siyasi parti ve kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Projenin hedefleri ve temel değerleri:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sunulan HİKMET Projesi, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesini amaçlıyor. Projede sekiz temel değer ön plana çıkarıldı: güzel ahlak, çalışkanlık, sorumluluk, dürüstlük, yardımlaşma ve hoşgörü, vatanseverlik, adalet ve disiplin. Amaç, bu değerlerin öğrencilere öğretilmesinin ötesinde, günlük hayatın bir parçası hâline gelmesini sağlamaktır.

Etkinlikler ve uygulama adımları:

Proje kapsamında kitap okuma etkinlikleri, tiyatro gösterileri ve yazar buluşmaları düzenlenecek; kısa film ve fikir geliştirme yarışmaları, düşünme atölyeleri ile sosyal sorumluluk projeleri yürütülecek. Öğrencilerin toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla şehitlik ve huzurevi ziyaretleri, gazi söyleşileri, ağaç dikme etkinlikleri, Ramazan iftar programları ve akran nezaketine yönelik çalışmalar da programda yer alıyor. Vali Serdar Kartal, HİKMET ile çocukların tarihi şahsiyetleri, bilim insanlarını ve manevi değerleriyle örnek olmuş isimleri tanımasının hedeflendiğini belirtti.

Proje kapsamında yaklaşık 18 bin ilkokul öğrencisine kitap ulaştırılması planlanıyor. Ayrıca eğitim kurumlarında yapımı tamamlanan toplam 16 mescit ve konferans salonu için toplu açılış gerçekleştirildi; bu mekânların eğitim ve sosyal etkinliklere ev sahipliği ederek projenin uygulanmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

UŞAK&#039;TA ÖĞRENCİLERİN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERLE YETİŞMESİNİ AMAÇLAYAN HİKMET PROJESİ DÜZENLENEN...

UŞAK'TA ÖĞRENCİLERİN MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERLE YETİŞMESİNİ AMAÇLAYAN HİKMET PROJESİ DÜZENLENEN PROGRAMLA TANITILIRKEN, EĞİTİM KURUMLARINDA YAPIMI TAMAMLANAN MESCİT VE KONFERANS SALONLARININ TOPLU AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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