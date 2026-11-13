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Ara tatili bilimden spora dönüştüren Düzce Belediyesi gençleri sahaya çıkarıyor

Düzce Belediyesi, 16-20 Kasım arasında ara tatilde 5 günlük ücretsiz bilim, teknoloji, sanat, spor ve doğa etkinlikleriyle 5-14 yaş grubunu buluşturuyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Ara tatili bilimden spora dönüştüren Düzce Belediyesi gençleri sahaya çıkarıyor

Düzce Belediyesi ara tatil programı çocuk ve gençlere geniş seçenekler sunuyor

Düzce Belediyesi, çocuk ve gençlerin ara tatil dönemini verimli geçirmesi için bilimden sanata, teknolojiden spora kadar geniş ve ücretsiz bir program hazırladı. Etkinlikler 16 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma sona erecek olup, farklı yaş gruplarına yönelik atölye, gezi ve kamplar içeriyor.

Gençlik gezileri, kamp ve doğa etkinlikleri:

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Düzce Gençlik Ofisi, üye gençler için Çanakkale, Ankara ve İstanbul gezileri planladı. Buna ek olarak gençler için doğa kampı, doğa yürüyüşleri ve ofiste düzenlenecek oyun ile etkinlik programları programda yer alıyor. Etkinlikler ücretsiz olup detay ve kayıt için 0530 546 10 49 numaralı telefondan Düzce Gençlik Ofisi ile iletişime geçilebilir.

Bilim ve teknoloji atölyeleri:

Düzce Bilim Merkezi, ara tatil süresince çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturacak atölyeler düzenliyor. 5 gün boyunca devam edecek programda Uzay ve Havacılık, Temel Bilimler, Matematik, Robotik ve Kodlama, Keşif ve Tasarım atölyeleri yer alıyor. Ayrıca sergi alanı ve Sıfır Atık Oyuncak Müzesi ziyarete açık olacak. Atölyeler kontenjanla sınırlıdır; tarih, saat ve yaş grubu bilgisi ile kayıt için 0380 502 02 87 aranabilir.

Çocuk Üniversitesi: 5-14 yaş grubu için 13 farklı alanda eğitim:

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, ara tatilde 5-6 ve 7-14 yaş gruplarına yönelik ücretsiz atölyeler sunuyor. Program 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. 5-6 yaş grubuna yönelik açılacak atölyeler arasında tasarım, zeka oyunları, İngilizce, dini değerler, minik şefler mutfağı, görsel sanatlar, çocuk yogası, oyun tasarımı ve ritim bulunuyor. 7-14 yaş grubuna yönelik atölyelerde ise tasarım, zeka oyunları, İngilizce, dini değerler, minik şefler mutfağı, görsel sanatlar, çocuk yogası, ritim ile birlikte keman, klarnet, kanun ve piyano dersleri yer alıyor.

Tüm atölye ve geziler ücretsizdir; katılım koşulları, yaş grupları ve kontenjan bilgisi için kayıt yaptırmak isteyenler 0380 523 02 44 numaralı telefonu arayarak Çocuk Üniversitesi yetkilileriyle irtibat kurabilirler.

DÜZCE BELEDİYESİ, ÇOCUK VE GENÇLERİN ARA TATİL DÖNEMİNİ EN VERİMLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELERİNE...

DÜZCE BELEDİYESİ, ÇOCUK VE GENÇLERİN ARA TATİL DÖNEMİNİ EN VERİMLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELERİNE İMKAN SUNMAK AMACIYLA BİLİMDEN TEKNOLOJİYE, SANATTAN SPORA, DOĞA KAMPINDAN İL DIŞI GEZİLERE KADAR BİRÇOK ÜCRETSİZ ETKİNLİK DÜZENLİYOR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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