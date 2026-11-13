Batman'da yapay zeka atölyeleri ve öğrencilerin uluslararası yükselişi

eğitim atağı: öğretmenlere ve personele yapay zeka eğitimi

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer tarafından aktarıldığına göre, geçen yıl 17 branşta yaklaşık 7 bin öğretmene yönelik yapay zeka eğitimi gerçekleştirildi. Çalışma, Batman Valiliğinin desteğiyle genişletilerek yalnızca öğretmenleri değil, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yönetici ve memurların da katılımını sağladı.

Kent genelinde ayrıca yaklaşık 250 okulda yapay zeka atölyesi kurularak öğrencilerin teknolojiyi daha etkin kullanması hedeflendi. Atölye yapılanmaları, okullarda uygulamalı eğitim ve proje geliştirme imkanı sağlayarak eğitimde dijital dönüşümün güçlendirilmesine katkı sunuyor.

öğrenci başarıları: bölgeselden uluslararası arenaya

Ciğer, Batmanlı öğrencilerin son üç yılda TÜBİTAK bölge finallerinde 24 kategorinin 18'inde derece aldığını belirtti. Ulusal yarışmalarda üç birincilik elde edildi ve ABD'de düzenlenen yarışmalarda öğrenciler iki kategoride birinci oldu. Ciğer bu sonuçları, Batman için bir onur ve gurur kaynağı olarak nitelendirdi.

kamplar, okullaşma ve yetişkin eğitimi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki hazırlık sürecine destek için ara tatilde düzenlenen beş günlük kamplar çerçevesinde, akademik başarıda yüzde 2'lik dilime giren öğrenciler merkez ve ilçelerden bir araya geldi. Kamp etkinliklerinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Hasankeyf, Mor Kiryakos Manastırı, Malabadi ve Raman'daki 8 numaralı petrol kuyusu gibi yerlerde sosyal ve kültürel programlar gerçekleştirildi.

İlde yaklaşık 180 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen bulunduğu; bunlardan yaklaşıĢık 10 bininin açık liseye kayıtlı, 135 bininin ise il merkezinde eğitim gördüğü belirtildi. Eylül atamalarında Batman'a 183 öğretmen gelirken, 176 öğretmen kentten ayrıldı; öğretmen ihtiyacının bazı branşlarda yoğunlaştığı ifade edildi.

Halk eğitimi faaliyetleri kapsamında yaklaşık 700 farklı kurs açıldı ve bu kurslardan 60 bin kişi yararlandı. Yaklaşık 1.500 yetişkin okuma yazma eğitimi aldı; ihtiyaç sahibi kursiyerlere evde birebir eğitim desteği sağlandı ve geçen ay 70 yaş üzerindeki dört kadına okuma yazma belgesi verildi.

BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAŞAR CİĞER, GEÇEN YIL 17 BRANŞTA YAKLAŞIK 7 BİN ÖĞRETMENE YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİ VERİLDİĞİNİ, KENT GENELİNDE YAKLAŞIK 250 OKULDA YAPAY ZEKÂ ATÖLYESİ BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ.