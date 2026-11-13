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Batman’da atölyeler ve yapay zekayla yükselen eğitim başarısı

Batman'da geçen yıl 17 branşta yaklaşık 7 bin öğretmene yapay zeka eğitimi verildi; 250 okul atölyesi, ulusal ve uluslararası başarılar dikkat çekti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Batman’da atölyeler ve yapay zekayla yükselen eğitim başarısı

Batman’da atölyeler ve yapay zekayla yükselen eğitim başarısı

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer verdiği bilgilerde, kent genelinde eğitim altyapısı ve öğretmen yetiştirme programlarının hızlandığını belirtti. Geçen yıl yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli branşlardan öğretmenlere yönelik yaygın programlar uygulanırken, okullarda kurulan atölyeler öğrencilere teknolojiyi etkin kullanma imkânı sunuyor.

yapay zeka eğitimi ve yaygınlık:

Ciğer, geçen yıl 17 branşta yaklaşık 7 bin öğretmene yapay zeka eğitimi verildiğini aktardı. Bu çalışmalar, Batman Valiliğinin desteğiyle genişletildi; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yönetici ve memurlar da eğitim programlarına dahil edildi. Kent genelinde ise yaklaşık 250 okulda yapay zeka atölyesi bulunuyor ve bu atölyeler öğrencilerin kodlama, veri okuryazarlığı ve yapay zeka uygulamalarına erken yaşta erişimini sağlıyor.

öğrenci başarıları ve öğrenci kampları:

Batmanlı öğrencilerin yarışmalardaki performansı da dikkat çekiyor. Ciğer, son üç yılda TÜBİTAK bölge finallerinde 24 kategorinin 18’inde derece elde edildiğini, ulusal yarışmalarda ise 3 birincilik kazandıklarını söyledi. Ayrıca ABD’de düzenlenen yarışmalarda Batmanlı öğrenciler iki kategoride birinci oldu; Ciğer bu sonuçları "Batman’ın onuru ve gururu" olarak nitelendirdi. Akademik desteğe yönelik uygulamalardan biri olarak, LGS'ye hazırlanan ve akademik başarıda üst dilime giren öğrenciler ara tatilde düzenlenen beş günlük kamplarda bir araya getiriliyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen kamplarda Hasankeyf, Mor Kiryakos Manastırı, Malabadi ve Raman’daki 8 numaralı petrol kuyusu gibi yerlerde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

öğretmen dağılımı ve halk eğitimi çalışmaları:

İlde yaklaşık 180 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen bulunuyor; bu öğrencilerden yaklaşık 10 bininin açık liseye kayıtlı olduğu, 135 bininin ise il merkezinde eğitim gördüğü bildirildi. Eylül atamalarında Batman’a 183 öğretmen gelirken, 176 öğretmen kentten ayrıldı; Ciğer, öğretmen ihtiyacının birkaç branşta yoğunlaştığını kaydetti. Halk eğitimi kapsamında ise yaklaşık 700 farklı kurs açıldı ve bu kurslardan 60 bin kişi yararlandı. Yetişkin okuryazarlığı programlarında yaklaşık 1.500 kişiye eğitim verildi, ihtiyaç duyan kursiyerlere evde bire bir destek sağlandı ve geçen ay 70 yaş üzerindeki dört kadın okuryazarlık belgesi aldı.

Ciğer’in verdiği bilgiler, yerel yönetim ve eğitim kurumlarının iş birliğiyle uygulanan programların hem öğretmen yeterliliğini artırmayı hem de öğrenci başarılarını ve toplumun eğitim düzeyini yükseltmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Batman&#039;da 7 bin öğretmene yapay zeka eğitimi verildi

Batman'da 7 bin öğretmene yapay zeka eğitimi verildi

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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