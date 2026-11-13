Kuşadası’nda annelerden eğitim dayanışması 15 öğrenciye burs oldu

Kuşadası’nda dayanışma gecesi 15 öğrencinin eğitimine umut oldu

Kuşadası Belediyesi destekli 'Eğitim Varsa Umut Var' dayanışma gecesi, Türk Anneler Derneği Kuşadası Şubesi tarafından ikincisi düzenlenerek hayırseverleri bir araya getirdi. Etkinlikten elde edilen gelir, derneğin burs verdiği 15 öğrencinin eğitimine katkı sağlayacak şekilde bağışlandı.

etkinlikte toplanan destek ve açık artırma:

Gecede özel olarak açık artırmaya çıkarılan tablo, Kınalıada kış manzarasını betimleyen eseriyle dikkat çekti. Tablo, Kınalıada'da yaşayan Ani Dikici tarafından Şube Başkanı Nimet Demir'e hediye edilmişti ve açık artırmada 25 bin lira karşılığında alıcı buldu. Satıştan elde edilen gelir doğrudan burs fonuna aktarıldı.

Etkinliğe Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Gece, hem maddi katkı hem de toplumsal dayanışma mesajı açısından güçlü bir birliktelik sergiledi.

derneğin çalışmaları ve belediyenin rolü:

Türk Anneler Derneği Kuşadası Şube Başkanı Nimet Demir, derneğin gönüllülük esasına dayanan faaliyetlerini ve yeni eğitim öğretim döneminde sürdürülecek destek çalışmalarını vurguladı. Demir, derneğin üniversite, lise ve ortaokul düzeyinde öğrenim gören 15 öğrenciye burs verdiğini ve ayrıca ihtiyaç sahiplerine kırtasiye ile giysi desteği sunduğunu belirtti. Derneğin 1959 yılında kurulduğu ve Türkiye genelindeki şubelerle gönüllü annelerin çalıştığı hatırlatıldı.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ise konuşmasında ekonomik koşulların zorladığı dönemde toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Demirtaş, özellikle kız çocuklarının eğitimine destek verilmesinin altını çizerek, Kuşadası Belediyesi'nin eğitim ve sosyal dayanışma projelerine desteğinin süreceğini ifade etti. Belediye başkanı Ömer Günel'in de bu tür çalışmalarda hep destekçi olduğunu belirtti.

Gece, hem bağışçıların hem de yerel kamu temsilcilerinin bir araya gelip eğitim için kolektif bir adım attığı bir organizasyon olarak değerlendirildi. Açık artırma ve bağış gelirleri, kısa vadede 15 öğrencinin burslarını karşılayacak şekilde planlanırken, dernek ilerleyen dönemlerde de aynı anlayışla çalışmalarını sürdürmeyi taahhüt etti.

Etkinlik, Kuşadası'ndaki sivil toplum ve yerel yönetim iş birliğinin somut bir örneği olarak kayda geçti ve katılımcılar, benzer dayanışma girişimlerinin artırılmasının önemini vurguladı.

KUŞADASI BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİYLE TÜRK ANNELER DERNEĞİ KUŞADASI ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "EĞİTİM VARSA UMUT VAR" GECESİNDE TOPLANAN BAĞIŞLAR, 15 ÖĞRENCİNİN BURSUNA DESTEK SAĞLAYACAK.