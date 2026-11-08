Dolar 50,1459 +0,04%
Euro 55,9334 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.569,66 -0,94%
EUR/USD 1,1142 -0,68%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Trump: görüşmeler ilerlerse iran'a yeni saldırıların gerekmeyeceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile görüşmeler ilerlediği sürece İran'a yeni saldırıların büyük olasılıkla gerekmeyeceğini söyledi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 22:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Trump: görüşmeler ilerlerse iran'a yeni saldırıların gerekmeyeceğini söyledi

Trump'ın değerlendirmesi:

ABD Başkanı Donald Trump, CNN International'a yansıyan haberlere göre kısa bir telefon görüşmesinde, Tahran ile Washington arasındaki görüşmeler ilerlediği sürece İran'a yönelik yeni saldırı talimatı verme olasılığının düşük olduğunu ifade etti.

Görüşmeler ilerledikçe risk azalıyor:

Trump, kararın tarafların son derece güçlü bir anlaşma imzalayıp imzalamayacağına bağlı olduğunu vurguladı ve bu çerçevede şunları söyledi: "Bu durum, son derece güçlü bir anlaşma imzalayıp imzalamayacaklarına bağlı. Cevap şu ki, büyük ihtimalle yeni saldırılara gerek kalmayacak".

Washington'ın belirlediği hedefler:

Haberde hangi soruların yöneltildiği ayrıntılı olarak belirtilmezken, Trump ayrıca Washington'ın İran'daki potansiyel altyapı hedeflerini belirlediğini açıkladı. Başkan, bu hedefler arasında 38 köprü olduğunu ve bunların "kelimenin tam anlamıyla 1 saat içinde yerle bir edebilecekleri"ni söyledi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, İRAN’A YÖNELİK YENİ SALDIRILAR DÜZENLENMESİ İHTİMALİNE İLİŞKİN DİKKAT...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, İRAN’A YÖNELİK YENİ SALDIRILAR DÜZENLENMESİ İHTİMALİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN BİR AÇIKLAMA YAPTI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arabuluculuk süreci durdu: Arakçi ara seçimlerin görüşmeleri sekteye uğrattığını...
images

Bakan nikah şahidi oldu, genç çifte çocuk sahibi olmalarını tavsiye etti
images

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar
images

Eisenkot'a zamanla yarışan hükümeti kurma görevi verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arabuluculuk süreci durdu: Arakçi ara seçimlerin görüşmeleri sekteye uğrattığını söyledi

Ara sokaktan caddeye çıkan otomobil minibüse çarptı, 4 kişi yaralandı

Rahva'da kar fırtınasında minibüs devrildi: iki kişi yaralandı

İstanbul’un simge yapıları Karabağ zaferinin altıncı yılında Azerbaycan renkleriyle aydınlandı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL