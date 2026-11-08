Trump: görüşmeler ilerlerse iran'a yeni saldırıların gerekmeyeceğini söyledi

Trump'ın değerlendirmesi:

ABD Başkanı Donald Trump, CNN International'a yansıyan haberlere göre kısa bir telefon görüşmesinde, Tahran ile Washington arasındaki görüşmeler ilerlediği sürece İran'a yönelik yeni saldırı talimatı verme olasılığının düşük olduğunu ifade etti.

Görüşmeler ilerledikçe risk azalıyor:

Trump, kararın tarafların son derece güçlü bir anlaşma imzalayıp imzalamayacağına bağlı olduğunu vurguladı ve bu çerçevede şunları söyledi: "Bu durum, son derece güçlü bir anlaşma imzalayıp imzalamayacaklarına bağlı. Cevap şu ki, büyük ihtimalle yeni saldırılara gerek kalmayacak".

Washington'ın belirlediği hedefler:

Haberde hangi soruların yöneltildiği ayrıntılı olarak belirtilmezken, Trump ayrıca Washington'ın İran'daki potansiyel altyapı hedeflerini belirlediğini açıkladı. Başkan, bu hedefler arasında 38 köprü olduğunu ve bunların "kelimenin tam anlamıyla 1 saat içinde yerle bir edebilecekleri"ni söyledi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, İRAN’A YÖNELİK YENİ SALDIRILAR DÜZENLENMESİ İHTİMALİNE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN BİR AÇIKLAMA YAPTI.