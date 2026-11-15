Araklı'da dönüş sırasında devrilen çöp tırı sürücüyü yaraladı

Araklı'da dönüş sırasında devrilen çöp tırı

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Taşönü Mahallesi'nde meydana gelen kazada bir çöp tırı devrildi. Tırın, çöp tesisine yükünü boşalttıktan sonra dönüşe geçtiği ve yoldan çıkarak yol seviyesinin altındaki araziye devrildiği bildirildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza ve ilk müdahale:

Yan yatan tırın sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti ve sürücüyü hastaneye kaldırdı. Haber kaynaklarında yaralının durumu hakkında başka detay paylaşılmadı.

Tırın çıkarılma çalışmaları:

Yolun alt kısmındaki arazide yan pozisyonda bulunan tırın bulunduğu yerden çıkarılması için olay yerine ekip çağrıldığı ve çalışmanın başlatıldığı belirtildi.

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