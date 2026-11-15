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Hasarlı araçla kaçmaya çalışırken yakalandı: alkollü sürücüye işlem yapıldı

Eskişehir Tepebaşı'nda hasarlı 06 BFH 407 plakalı araçla ilerleyen M.I. adlı sürücünün 1.64 promil alkollü olduğu belirlenerek işlem yapıldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:17

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hasarlı araçla kaçmaya çalışırken yakalandı: alkollü sürücüye işlem yapıldı

tepebaşı'nda polis kontrolünde durduruldu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kazaya karıştığı değerlendirilen ve hasarlı halde trafikte ilerleyen 06 BFH 407 plakalı otomobil, polis ekiplerinin şüphelenmesi üzerine Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde durduruldu. Ekipler araç etrafında güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

İnceleme sürerken sürücü koltuğunda bekleyen M.I. isimli kadın, aracın vitesini vererek otomobili geri kaçırdı. Polis ekiplerinin dikkati ve anında müdahalesi sayesinde araç kısa sürede yeniden kontrol altına alındı.

polis müdahalesi:

Olayda görevli ekipler, çevre güvenliğini sağlayıp sürücü ve araç üzerinde gerekli kontrolleri yaptı. İncelemede, sürücünün olay yerinden ayrılmaya çalışırken kızını bahane ederek evine gitmek istediği tespit edildi.

alkol testleri ve yasal süreç:

Olay yerinde yapılan alkol muayenesinde M.I.'nın 1.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü hakkında mevcut tespitler doğrultusunda gerekli yasal işlemler başlatıldı ve konuya ilişkin soruşturma sürdürüldü.

ESKİŞEHİR&#039;İN TEPEBAŞI İLÇESİNDE, HASARLI BİR ŞEKİLDE TRAFİKTE İLERLEYEN OTOMOBİLİN ALKOLLÜ...

ESKİŞEHİR'İN TEPEBAŞI İLÇESİNDE, HASARLI BİR ŞEKİLDE TRAFİKTE İLERLEYEN OTOMOBİLİN ALKOLLÜ SÜRÜCÜSÜNE İŞLEM YAPILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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