Eskişehir'de hasarlı araçla ilerleyen sürücü alkol kontrolünde yakalandı

Tepebaşı'nda trafik kontrolü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, trafikte hasarlı halde ilerlediği gözlenen 06 BFH 407 plakalı otomobil, durumundan şüphelenen polis ekipleri tarafından Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde durduruldu. Ekipler, aracın çevresinde güvenlik önlemleri alarak olaya müdahale etti.

müdahalenin seyri:

İşlemler sürerken araçta sürücü koltuğunda bekleyen M.I. adlı kadın, aracını geri kaçırdı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde araç kısa sürede durdurularak kontrol altına alındı ve olay yerinde gerekli tutanaklar tutuldu.

sürücü tespiti ve yasal süreç:

Aracın durdurulmasının ardından yapılan alkol muayenesinde, sürücünün 1.64 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün kızı bahanesiyle olay yerinden evine gitmeye çalıştığı yönünde ifadeler alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olayla ilgili işlemler, polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sürdürülüyor.

Hasarlı araçla seyreden alkollü sürücüye işlem yapıldı