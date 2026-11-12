aralarında bir metre kalan türbe mahalle dayanışmasıyla yeniden ziyarete açıldı

Türbe mahalle dayanışmasıyla açıldı

Tokat kent merkezinde, Yarahmet Mahallesi Şeftali Sokak'ta yer alan Es Seyyid Ahmet Efendi Türbesi uzun süre bakımsız kaldı. Mahalle muhtarı Vedat Bozdemir öncülüğünde yürütülen imece usulü çalışmayla türbenin temizliği, boyası ve çevre düzenlemesi hayırsever desteğiyle gerçekleştirildi. Yapılan müdahaleler sonucu türbe yeniden ziyarete açıldı ve ziyaretçilere hizmet vermeye başladı.

giriş dar bir geçitten sağlanıyor:

Türbenin bulunduğu alan iki apartman arasında sıkışmış durumda; ziyaretçilere ulaşım yaklaşık 1 metre genişliğindeki geçitten sağlanıyor. Bu fiziki konum nedeniyle türbe sokakta kolay görülmese de, yapılan düzenlemelerle gelenlerin temiz ve düzenli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi mümkün hale geldi.

mahalleli bakımını üstlendi:

Vedat Bozdemir, göreve geldiklerinde önceliklerinden birinin türbeyi yeniden açmak olduğunu belirtti. Önceden kapının kapalı ve elektriğin olmadığını söyleyen Bozdemir, boyama, badana ve temizlik çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Muhtarın aktardığına göre türbenin kapısı artık 7 gün 24 saat açık. Ayrıca mahallede anlatılan bir rivayete göre türbede yatan kişi üç kardeşten biri; bu rivayetin ayrıntıları kesinleşmemiş olsa da, bazı ziyaretçiler türbeye geldikten sonra kekemelik gibi rahatsızlıklarda iyileşme gördüklerini dile getiriyorlar. Muhtar, bu tür anlatıların inanç ve takdir boyutu taşıdığını vurguladı.

TOKAT KENT MERKEZİNDE İKİ APARTMAN ARASINDA KALAN ES SEYYİD AHMET EFENDİ TÜRBESİ’NE YAKLAŞIK 1 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ GEÇİTTEN ULAŞILIYOR.