Klasik akşamı MEM sahne'de: muhteşem valsler

MEM sahne'de muhteşem valsler:

Koloratur soprano Meltem Ergin ile piyanist Gizem Alkan Dalkılıç, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi (MEM) Sahne'de düzenlenen "Muhteşem Valsler" konserinde bir araya geldi. Sanatçılar, klasik müzik tutkunlarına repertuvarın zarif örneklerini sunan bir resital gerçekleştirdi.

program ve repertuvar:

Konserde Johann Strauss II, Luigi Arditi, Giacomo Puccini, Franz Lehr ve Charles Gounod gibi isimlerin eserleri yer aldı. Valslerden opera aryalarına uzanan seçki, hem teknik ustalık hem de duygusal anlatım açısından dinleyicilerde güçlü izler bıraktı. Ergin'in koloratur bölümlerindeki temiz soloları ve Dalkılıç'ın eşlikteki inceliği, programın bütününde dengeli bir sahne işbirliği oluşturdu.

seyirci ve teşekkürler:

Etkinliği izleyenler arasında Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Demirhan Aslan da yer aldı. Aslan gecenin ardından emeği geçenlere teşekkür ederken, Nilüfer Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Erkan Günhan ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir de sanatçılara takdirlerini iletti. Konser, salonun beğenisi ve uzun süreli alkışlarla son buldu.

KOLORATUR SOPRANO MELTEM ERGİN VE PİYANİST GİZEM ALKAN DALKILIÇ, MEM SAHNE’DE DÜZENLENEN "MUHTEŞEM VALSLER" KONSERİNDEKİ PERFORMANSLARIYLA KLASİK MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU.