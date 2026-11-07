Aranan 26 kişi Ankara'da yakalandı; bazılarının cezası yılları buluyor

Operasyonun ayrıntıları:
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinasyonunda il genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 26 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Yakalananların ceza durumları:
Yakalanan şüpheliler arasında kesinleşmiş ve uzun süreli hapis cezalarına sahip olanların bulunduğu aktarıldı. Şüphelilerden; A.A.'nın 44 yıl 7 ay, O.G.'nin 29 yıl, O.D.'nin 27 yıl, V.Y.'nin 19 yıl 9 ay, A.M.'nin 13 yıl 7 ay, S.K.'nın 12 yıl, K.Y.'nin 11 yıl 3 ay, Ö.Ş.'nin 7 yıl, E.Ş.'nin 5 yıl ve Y.A.'nın ise 5 yıl kesinleşmiş cezası olduğu belirtildi. Diğer 16 şahsın ise 5 yılın altında cezası olduğu öğrenildi.
Soruşturma ve teslimat:
Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemler başlatıldı ve kişiler adli makamlara teslim edildi.
Ankara’da hakkında yakalama kararı olan 26 şahıs yakalandı
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