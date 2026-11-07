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Aranan 26 kişi Ankara'da yakalandı; bazılarının cezası yılları buluyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 26 kişi yakalandı; bazı şüphelilerin kesinleşmiş hapis cezaları yıllar sürüyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 20:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aranan 26 kişi Ankara'da yakalandı; bazılarının cezası yılları buluyor

Operasyonun ayrıntıları:

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinasyonunda il genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 26 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Yakalananların ceza durumları:

Yakalanan şüpheliler arasında kesinleşmiş ve uzun süreli hapis cezalarına sahip olanların bulunduğu aktarıldı. Şüphelilerden; A.A.'nın 44 yıl 7 ay, O.G.'nin 29 yıl, O.D.'nin 27 yıl, V.Y.'nin 19 yıl 9 ay, A.M.'nin 13 yıl 7 ay, S.K.'nın 12 yıl, K.Y.'nin 11 yıl 3 ay, Ö.Ş.'nin 7 yıl, E.Ş.'nin 5 yıl ve Y.A.'nın ise 5 yıl kesinleşmiş cezası olduğu belirtildi. Diğer 16 şahsın ise 5 yılın altında cezası olduğu öğrenildi.

Soruşturma ve teslimat:

Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemler başlatıldı ve kişiler adli makamlara teslim edildi.

Ankara’da hakkında yakalama kararı olan 26 şahıs yakalandı

Ankara’da hakkında yakalama kararı olan 26 şahıs yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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