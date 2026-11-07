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Kar yağışı Bolu Köroğlu Rampası'nda zincirleme kazaya yol açtı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Köroğlu Rampası'nda kar nedeniyle kayganlaşan yolda 6 otomobil ile 1 tırın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 20:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kar yağışı Bolu Köroğlu Rampası'nda zincirleme kazaya yol açtı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi, Köroğlu Rampası mevkiinde kar yağışının yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu sabit trafik akışında zincirleme bir kaza yaşandı. Kazaya 6 otomobil ve 1 tır karıştı; olayda toplam 6 kişi yaralandı.

İlk çarpışma, Ankara istikametine giden 34 ESG 659 plakalı otomobil ile 06 MD 9422 plakalı otomobil arasında gerçekleşti. Bu ilk çarpışmanın ardından, kaygan zeminde duramayan araçlar arkadan çarparak kazayı büyüttü.

kazaya karışan araçlar ve yaralanmalar:

Zincirleme kazaya karışan diğer araçların plakaları şöyle: 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502, 34 NIV 510 ve tır plakası 44 AGM 162. Olayda yaralanan kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

müdahale, trafik ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi ve müdahalede bulunuldu. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu; kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANADOLU OTOYOLU’NUN BOLU GEÇİŞİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA 6 OTOMOBİL VE 1 TIRIN...

ANADOLU OTOYOLU’NUN BOLU GEÇİŞİNDE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA 6 OTOMOBİL VE 1 TIRIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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