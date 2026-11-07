Fon soruşturmasında finans dünyasından dört kişi gözaltına alındı, BDDK başkan yardımcısı da aralarında

Soruşturmada yeni gelişme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldı. Yapılan operasyon kapsamında, farklı kurum ve şirketlerde görev yapan dört kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler:

Operasyonda adı geçenler arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik bulunuyor. Soruşturmayı yürüten birim, sermaye piyasalarındaki işlemler üzerinde odaklanıyor.

Soruşturmanın kapsamı ve süreç:

Soruşturma, sermaye piyasası işlemlerine yönelik şüpheler çerçevesinde başlatıldı ve kurum içinden de isimlerin bulunması, incelemenin hem mali hem de düzenleyici boyutlarını öne çıkarıyor. Gözaltı sürecinin ardından yetkili makamların ek işlemleri ve ifade alma süreçleri izlenecek. Olay, finans piyasalarında düzenleyici kurumların ve piyasa aktörlerinin etkileşimine dair dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Resmi makamların açıklamaları ve soruşturmanın ilerleyen safhasındaki adımlar, sürecin seyrine bağlı olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Şu aşamada soruşturmanın detayları ve olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yetkili makamların açıklamalarına göre netlik kazanacak.

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