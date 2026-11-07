Van-Özalp karayolunda çarpışma can aldı: 7 ölü, 7 yaralı

Van-Özalp karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir tır ile bir minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

kaza ve ilk belirlemeler:

Kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde gerçekleşti. Olay yerinden edinilen ilk bilgilerde, tır ile minibüsün çarpışması sonucu ağır yaralanmalar ve can kayıpları olduğu bildirildi. Sayısal veriler ilk tespitlere göre 7 ölü ve 7 yaralı şeklinde kaydedildi.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi. Olay yerine gönderilen ekipler arasında ambulans, polis, jandarma, AFAD, UMKE ile Özalp, Erçek ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği görev aldı. Ekipler yaralılara müdahale ederek sağlık kuruluşlarına sevk işlemlerini yürüttü.

Kazayla ilgili detaylı bilgi ve soruşturma sonuçları henüz paylaşılmadı. Olay yerine intikal eden birimlerin çalışmaları devam ediyor.

Van'da tır minibüsle çarpıştı: 7 ölü, 7 yaralı