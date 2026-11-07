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Ergani'de minibüs kamyona çarptı, sürücü itfaiye tarafından çıkarıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kamyona çarpan minibüsün sürücüsü araçta sıkıştı; itfaiye ekipleri çıkarıp ilk müdahale sonrası hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 20:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ergani'de minibüs kamyona çarptı, sürücü itfaiye tarafından çıkarıldı

Ergani'de minibüs kamyona çarptı, sürücü sıkıştı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen kazada bir minibüsün kamyona çarpması sonucu sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

kaza ve müdahale:

Kazanın, Alitaş Mahallesi üzerinde Siverek yolunun 27. kilometresinde yaşandığı, minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın kamyona çarptığı bildirildi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kontrollü şekilde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

inceleme başlatıldı:

Kaza sonrası yetkililer tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve olası teknik nedenlerin araştırılmasıyla, trafik güvenliğine ilişkin bulguların tespit edilmesi hedefleniyor.

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE KAMYONA ÇARPAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ, SIKIŞTIĞI YERDEN İTFAİYE...

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE KAMYONA ÇARPAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ, SIKIŞTIĞI YERDEN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ÇIKARTILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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