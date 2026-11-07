Beykoz sahilinde karavan temizliği: polis çekicilerle otoparka taşıdı

olayın gelişimi:

Beykoz'da Kanlıca ile Çubuklu arasındaki sahil yolunda uzun süredir park halinde bulunan karavanlar, çevre kirliliği ve yol güvenliğiyle ilgili vatandaş şikayetleri üzerine polis ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldı.

Polis uyarılarının ardından bazı karavan sahipleri araçlarını kendileri kaldırdı; ancak sahiplerine ulaşılamayan karavanlar ise çekiciler yardımıyla otoparka götürüldü.

havadan görüntüler ve sonrası:

Karavanların çekildiği anlar havadan görüntülendi, görüntülerde araçların operasyona dahil edilerek toplandığı görüldü. Müdahalenin ardından bazı karavanların kısa süre içinde tekrar sahil yoluna geldiği kaydedildi.

vatandaş şikayetleri ve değerlendirme:

Operasyon, bölgedeki uzun süreli şikayetlere yanıt niteliğindeydi; uygulamanın kalıcı sonuç verip vermeyeceği ise zaman içinde belli olacak.

BEYKOZ'DA KANLICA-ÇUBUKLU ARASINDAKİ SAHİL YOLUNDA UZUN ZAMANDIR ŞİKAYETLERE KONU OLAN KARAVANLAR POLİS TARAFINDAN KALDIRTILDI.