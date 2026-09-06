Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Araya girmek isteyen genç Adıyaman'da bıçaklandı

Adıyaman'da yolda tartışan bir çifte müdahale eden U.Y., iddialara göre bıçaklanarak yaralandı; saldırgan ve yanında bulunan kişi olay yerinden kaçtı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 18:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Araya girmek isteyen genç Adıyaman'da bıçaklandı

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesinde bir çift arasında tartışma çıktı. İddialara göre, kimliği belirsiz bir şahıs sevgilisini darbetmeye çalıştığı sırada yoldan geçen U.Y. olaya müdahale etmek istedi. Bu müdahale sırasında söz konusu şahsın elindeki bıçakla U.Y.'yi bıçakladığı belirtildi.

ilk müdahale ve tedavi:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından U.Y.'ye ilk müdahale yapıldı. Yaralı genç, daha sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

şüpheliler ve soruşturma:

Olayı gerçekleştiren şahıs ile yanında bulunan sevgilisinin olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve gelişmeler hakkında yetkililer tarafından açıklama yapılacağı bildirildi.

ADIYAMAN’DA ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINI KURTARMAK İSTERKEN BIÇAKLANARAK...

ADIYAMAN’DA ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINI KURTARMAK İSTERKEN BIÇAKLANARAK YARALANAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tarım işçilerini taşıyan minibüs Akçakale'de tahliye kanalına devrildi
images

Adıyaman'da kontrolü kaybeden aracın şarampole yuvarlanması sonucu iki kişi yara...
images

Devrek'te lastik yakımı çöpleri tutuşturdu, yoğun duman ilçeyi etkiledi
images

Toptancı halinde alacak verecek tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum FK taraftarının önünde süper ligde ilk galibiyetini aldı

Alanyaspor Rize deplasmanına taktik ve koordinasyonla hazırlandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs Akçakale'de tahliye kanalına devrildi

Adıyaman'da kontrolü kaybeden aracın şarampole yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı