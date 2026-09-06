Araya girmek isteyen genç Adıyaman'da bıçaklandı

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesinde bir çift arasında tartışma çıktı. İddialara göre, kimliği belirsiz bir şahıs sevgilisini darbetmeye çalıştığı sırada yoldan geçen U.Y. olaya müdahale etmek istedi. Bu müdahale sırasında söz konusu şahsın elindeki bıçakla U.Y.'yi bıçakladığı belirtildi.

ilk müdahale ve tedavi:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından U.Y.'ye ilk müdahale yapıldı. Yaralı genç, daha sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

şüpheliler ve soruşturma:

Olayı gerçekleştiren şahıs ile yanında bulunan sevgilisinin olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve gelişmeler hakkında yetkililer tarafından açıklama yapılacağı bildirildi.

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