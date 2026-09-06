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Bafra'da son görev: emekli bekçi Bayram Çelenk toprağa verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşık 10 gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren emekli mahalle bekçisi Bayram Çelenk, törenle toprağa verildi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bafra'da son görev: emekli bekçi Bayram Çelenk toprağa verildi

Bafra'da son görev: emekli bekçi Bayram Çelenk toprağa verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan emekli mahalle bekçisi Bayram Çelenk (83), yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü Samsun'daki bir hastanede hayatını kaybetti. Ailesi ve yakın çevresi tarafından alınan haberin ardından Çelenk için ilçede tören düzenlendi.

Cenaze süreci:

Çelenk'in naaşı, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait cenaze nakil aracı ile Mevlana Mahallesi'ndeki evine getirildi. Evde yapılan helallik merasiminden sonra cenaze, ikindi namazına müteakip Mevlana Mahallesi Esentepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Defin ve katılım:

Bayram Çelenk'in naaşı, törenin ardından Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, ilçe emniyet müdürlüğünde görevli mahalle bekçileri ve polis memurları ile Çelenk'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, merhum için dualar okundu ve aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Tören, yakınlarının ve meslektaşlarının katılımıyla son buldu; Çelenk'in uğurlanması ilçede hüzünlü bir havada gerçekleşti.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE HAYATINI KAYBEDEN EMEKLİ MAHALLE BEKÇİSİ BAYRAM ÇELENK(83), DÜZENLENEN...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE HAYATINI KAYBEDEN EMEKLİ MAHALLE BEKÇİSİ BAYRAM ÇELENK(83), DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİYLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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