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Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda altı kişi tutuklandı

Mersin'de düzenlenen narkotik operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı; sentetik ecza, metamfetamin ve 1 kilo 250 gram alfametilfenatalamin ele geçirildi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 18:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda altı kişi tutuklandı

Operasyonun yürütülüşü

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri tek tek belirledi ve üzerine operasyon düzenledi. Ekiplerin saha çalışması sonucu 6 kişi yakalandı.

ele geçirilen maddeler ve miktarları:

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda sentetik ecza, sentetik uyuşturucu ve metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında toplam 1 kilo 250 gram alfametilfenatalamin bulundu.

adli süreç ve tutuklamalar:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.Ç., S.D., İ.Ç., M.I., H.A. ve İ.K. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve delil değerlendirme süreçleri sürüyor; yetkililer çalışmaların benzer suç örgütleri ve satış ağlarının tespit edilmesine yönelik devam edeceğini bildirdi.

MERSİN&#039;DE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİ...

MERSİN'DE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANIRKEN, ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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