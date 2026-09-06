BARÜ yeni dergilerle disiplinlerarası yayıncılığını güçlendiriyor

yayın ağı ve yeni dergiler:

Bartın Üniversitesi (BARÜ), farklı bilim alanlarında yürüttüğü yayıncılık faaliyetlerini genişleterek araştırmacıların eserlerini okuyucuyla buluşturmaya devam ediyor. Üniversite bünyesinde toplam 13 akademik dergi yayımlanıyor ve bu platformlara iki yeni yayın daha eklendi.

Yeni yayıma başlayan dergilerden biri Kadın, Çocuk ve Aile Çalışmaları Dergisi (BARU-JWCFS). Aile ve toplum odaklı bilimsel çalışmaları akademik dünyayla buluşturmayı amaçlayan derginin ilk sayısı yayımlandı. Diğer yeni girişim ise BARÜ Spor ve İnsan Dergisi; spor bilimlerinin değişik alanlarından özgün ve nitelikli araştırmalara yönelik makale kabul süreci halen devam ediyor.

özel eğitim alanında yeni adım:

Üniversite yönetimi, özel eğitim alanındaki akademik üretimi desteklemek amacıyla ayrı bir dergi kurma çalışmasını da tamamladı. BARÜ Senatosu tarafından kurulması kararlaştırılan Journal of Special Education Research and Practice adlı yeni dergi için DergiPark başvurusu kabul edildi ve yayın altyapısına yönelik hazırlıklar sürüyor. Bu adım, özel eğitim çalışmalarının derli toplu ve görünür biçimde literatüre kazandırılması hedefi taşıyor.

dizinleme ve görünürlük çabaları:

BARÜ, yayınlarının ulusal ve uluslararası indekslerde görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda önemli bir başarı olarak, Bartın Orman Fakültesi Dergisi (BAROFD) açık erişimli akademik dergilerin uluslararası dizinlerinden biri olan DOAJ tarafından kabul edilerek dizinlenmeye hak kazandı. Bu gelişme, orman bilimleri ve orman endüstrisi alanlarındaki özgün araştırmaların erişilebilirliğini artırıyor.

Üniversitenin yayımladığı dergiler arasında Akıllı Sistemler Dergisi, Spor ve İnsan Dergisi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Uluslararası Fen Bilimleri Dergisi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, Bartın University Journal of Faculty of Education, Kadın, Çocuk ve Aile Çalışmaları Dergisi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi, İlahiyatname ile Çeşm-i Cihan: Tarih - Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi yer alıyor. Bu dergilere ve yayınlara BARÜ DergiPark Yayıncı Sayfası üzerinden erişilebiliyor.

Hazırlık, başvuru ve değerlendirme süreçleriyle dergilerin niteliklerine uygun ulusal ve uluslararası indekslerde yer alması hedefleniyor; buna paralel olarak yayımlama altyapısının güçlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya da konuyla ilgili olarak, 'Bartın Üniversitesi olarak akademik yayıncılığın gelişimine katkı sunmayı ve dergilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür hâle getirmeyi öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda farklı disiplinlere yönelik yeni akademik dergilerin yayın hayatına başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Üniversitemizin bilimsel yayıncılık faaliyetlerine katkı sunan Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) BÜNYESİNDE BULUNDURDUĞU FARKLI BİLİM ALANLARINA YÖNELİK 13 AKADEMİK DERGİSİYLE ARAŞTIRMACILARIN BİLİMSEL ÇALIŞMALARINI OKUYUCUYLA BULUŞTURUYOR.