Elazığ'da yaya çarpıp kaçan sürücü için çalışma başlatıldı

Olayın yaşandığı nokta ve ilk müdahale

Elazığ'ın Gazi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 HM 5562 plakalı otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışırken olan M.N.'ye çarptığı bildirildi. Çarpmanın ardından sürücü olay yerinde durmayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralının tedavisi:

Kazada yaralanan M.N.'ye olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi yetkililerce paylaşılmadı.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Emniyet ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının beyanlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili ifade alınması ve sorumlunun tespit edilmesi için polis soruşturmayı sürdürüyor.

ELAZIĞ’DA YAYAYA ÇARPAN OTOMOBİL, OLAY YERİNDEN KAÇARKEN YAYA YARALANDI