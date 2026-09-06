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Eskisaray’da araya giren genç bıçaklandı, saldırı anı kamerada

Adıyaman Eskisaray Mahallesi'nde sevgilisinin darbettiği kadına müdahale eden U.Y., bıçaklı saldırıda yaralandı; saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 18:59

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskisaray’da araya giren genç bıçaklandı, saldırı anı kamerada

Eskisaray’da araya giren genç bıçaklandı, saldırı anı kamerada

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir çift arasında çıkan tartışmaya müdahale etmek isteyen gencin bıçaklanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın gelişimi:

İddialara göre, kimlikleri tespit edilemeyen sevgililer arasında çıkan kavga sırasında erkek taraf, yanında bulunduğu kadını darbetmeye çalıştı. Olay yerinden geçen U.Y., kadına yardım etmek amacıyla araya girmek istedi. Bu sırada taraflar arasında arbede yaşandı ve U.Y. bıçakla yaralandı.

Yaralı genç, vatandaşların müdahalesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Görüntüler ve soruşturma:

Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi; görüntülerde tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve müdahale eden kişinin bıçaklanması yer alıyor. Saldırıya karışan şahıs ile yanında olduğu belirtilen kadın, olay yerinden kaçtı. Emniyet birimleri kaçan şüphelilerin kimlikleri ve olayın tüm ayrıntılarını belirlemeye yönelik çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, görüntü ve tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiriyor. Kamuoyuna yansıyan kamera kayıtları, olayın seyrini belgeleyerek soruşturmaya kaynak oluşturuyor.

ADIYAMAN’DA ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINI KURTARMAK İSTEYEN GENCİN...

ADIYAMAN’DA ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINI KURTARMAK İSTEYEN GENCİN BIÇAKLANMA ANLADI KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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