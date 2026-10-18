Ardahan'da güvenlik gündemi: ilk dokuz ayın performansı değerlendirildi

Ardahan'da il güvenlik ve asayiş toplantısı:

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, 2026 yılının Ocak-Eylül dönemine ilişkin güvenlik ve asayiş çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlendi.

sunumlar ve değerlendirmeler:

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2026 yılının Ocak-Eylül dönemine ilişkin sunumlar yapıldı. Sunumlarda, ilgili birimlerin yılın ilk dokuz ayında yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi ve mevcut uygulamaların genel görünümü paylaşıldı.

koordinasyon ve alınacak tedbirler:

Görüşmelerde il genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik faaliyetler ele alındı; ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve ilerleyen dönemde uygulanması planlanan tedbirler üzerinde görüş birliği sağlanması amaçlandı. Toplantıda ifade edilen değerlendirmeler, öncelikli güvenlik konularının takip edilmesi perspektifiyle ele alındı.

ARDAHAN'DA GENİŞLETİLMİŞ İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI YAPILDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)