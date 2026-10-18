Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Ardahan'da güvenlik gündemi: ilk dokuz ayın performansı değerlendirildi

Vali Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında GAMER'de yapılan toplantıda 2026 Ocak-Eylül güvenlik ve asayiş çalışmaları ile alınacak tedbirler ele alındı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Ardahan'da güvenlik gündemi: ilk dokuz ayın performansı değerlendirildi

Ardahan'da il güvenlik ve asayiş toplantısı:

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, 2026 yılının Ocak-Eylül dönemine ilişkin güvenlik ve asayiş çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlendi.

sunumlar ve değerlendirmeler:

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2026 yılının Ocak-Eylül dönemine ilişkin sunumlar yapıldı. Sunumlarda, ilgili birimlerin yılın ilk dokuz ayında yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi ve mevcut uygulamaların genel görünümü paylaşıldı.

koordinasyon ve alınacak tedbirler:

Görüşmelerde il genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik faaliyetler ele alındı; ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve ilerleyen dönemde uygulanması planlanan tedbirler üzerinde görüş birliği sağlanması amaçlandı. Toplantıda ifade edilen değerlendirmeler, öncelikli güvenlik konularının takip edilmesi perspektifiyle ele alındı.

ARDAHAN&#039;DA GENİŞLETİLMİŞ İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI YAPILDI. (OLGUN...

ARDAHAN'DA GENİŞLETİLMİŞ İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ TOPLANTISI YAPILDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyşehir'de apartmandan düşen alzaymır hastası hastanede tedavi altında
images

Haliç'te bulunan ceset Ayazağa'daki sel felaketinde kaybolan Murat Babajanov'a a...
images

Gündoğdu çevreyolunda çarpışma: 43 AEK 991'deki iki kadın yaralandı
images

Haliçte bulunan ceset, kayıp Babajanov’un olduğu tespit edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Panayır'ın dereboyu tartışmasında Baykal'a sert yanıt: Kurtuluş 'saha konuşur' dedi

Aydınlı hekim Ahmet Çakaloğlu, şubat'ta aile trajedisi yaşamıştı; tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Beyşehir'de apartmandan düşen alzaymır hastası hastanede tedavi altında

Ordu günleri'nde hasret buluşması ve proje tanıtımları

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı