Ardahan'da öğrenci sağlığı için okul kantinleri ve yemekhanelerde sıkı denetim

Ardahan'da okullarda kapsamlı gıda denetimleri:

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki okul kantinleri ve yemekhanelerde denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan kontrollerde öncelik, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması oldu.

Denetim kapsamı ve öncelikler:

Kontrol ekipleri, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri, paketlerin uygun saklama koşullarına uygunluğu ve genel hijyen kuralları başta olmak üzere tüm ayrıntıları inceledi. İşletme kayıtları, ürün temin zinciri ve saklama sıcaklıkları gibi uygulamalı hususlar da denetim kapsamına alındı.

Okul yönetimleri ve kantin sorumlularına, uygunsuzluk tespit edilmesi halinde düzeltici önlemler ve gerekli bildirimlerin yapılacağı bilgisi verildi. Denetimlerde tespit edilecek eksikliklerin giderilmesi için yol gösterici uygulamalar sağlanacağı belirtildi.

Rutin kontroller kararlılıkla sürecek:

Öğrencilerimizin sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimi bizim için önceliklidir. Eğitim öğretim yılı boyunca rutin denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Amacımız çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesini sağlamaktır

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yıl boyunca planlı ve ani denetimlerle okul kantinleri ve yemekhanelerdeki kontrollerin sürdürüleceğini; böylece hem okul çağındaki çocukların sağlık risklerinin azaltılmasının hem de okul ortamında güvenli gıda kültürünün güçlendirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

ARDAHAN'DA OKULLARIN KANTİN VE YEMEKHANELERİNDE GIDA DENETİMLERİ SIKLAŞTI.(OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)