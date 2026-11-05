Çocukluk tutkusu Adana'da mavi-beyaz Pontiac ile canlandı

fuardan ilham ve karar:

Erzurum'da yaşayan 53 yaşındaki Ersin Murat Aydın, çocukluk yıllarından beri süregelen klasik otomobil tutkusunu geçen yıl yeniden alevlendirdi. İlham kaynağı, dönemin Erzurum Valisi ve şu anki İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından düzenlenen klasik oto fuarı oldu. Fuarda hissettikleri, Aydın'ın yıllardır ertelediği hayalini gerçekleştirme kararını pekiştirdi.

aracın bulunması ve özellikleri:

Aydın, aradığı otomobili Adana'da buldu ve satın alma işlemini gerçekleştirdi. Sahip olduğu araç, 1977 model Pontiac olup mavi-beyaz renkleriyle dikkat çekiyor; bu renk seçimi sahibinin Erzurumspor sevgisini de yansıtıyor. Araçta 8 silindirli motor ve otomatik vites sistemi bulunuyor, camlar ise otomatik çalışıyor.

Aydın, aracın döşemeleri, koltukları ve motor aksamının korunmuş olmasına vurgu yaptı. Söz konusu parçaların müdahale görmemiş olması, aracın klasik otomobil tutkunları arasında değerini artıran unsurlar arasında sayılıyor. Aydın, aracını "bütün döşemesi, koltuğu, vesairesi, motor aksamı orijinal, ellenmemiş" sözleriyle tanımladı.

Tutku, kullanım ve gelecek planı:

Klasik otomobil merakının yaşayanlarca anlaşılabileceğini belirten Aydın, duygularını şöyle dile getirdi: "Klasik araç bir sevda, merak. Onu yaşayan bilir. Buna bindiğiniz zaman son model araba bile olsa ona binmek istemezsiniz..."

Aydın, aracı yalnızca sergilemek için almadığını, aksine kullanmak için satın aldığını vurguladı: "Arabayı yok, satmayı düşünmüyorum. Binmek için aldım. Canımız sağ olduğu müddetçe, imkânlarımız olduğu müddetçe araca bineceğiz" dedi. Bu sözler, klasik otomobille kurduğu duygusal bağın ve araca yönelik kullanım niyetinin net bir ifadesi oldu.

Erzurum'da başlayan ve Adana'da somutlaşan bu satın alma, Aydın için hem bir nostalji gerçekleştirme hem de günlük hayatta keyif alacağı bir uğraşa dönüşmüş durumda.

ERZURUM'DA YAŞAYAN 53 YAŞINDAKİ ERSİN MURAT AYDIN'IN ÇOCUKLUK YILLARINA DAYANAN KLASİK OTOMOBİL TUTKUSU, GEÇTİĞİMİZ YIL DÜZENLENEN KLASİK OTO FUARININ ARDINDAN YENİDEN CANLANDI.