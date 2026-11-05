Dolar 50,0124 -0,03%
Euro 56,4762 +0,40%
Bist 11.478,13 +0,00%
Altın Gram 6.650,26 +1,54%
EUR/USD 1,1266 +0,28%
Brent Petrol 94,10 -0,55%
--°

Çocukluk tutkusu Adana'da mavi-beyaz Pontiac ile canlandı

Erzurumlu 53 yaşındaki Ersin Murat Aydın, Mustafa Çiftçi'nin düzenlediği klasik oto fuarından ilham alıp Adana'dan 1977 model mavi-beyaz Pontiac satın aldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çocukluk tutkusu Adana'da mavi-beyaz Pontiac ile canlandı

Çocukluk tutkusu Adana'da mavi-beyaz Pontiac ile canlandı

fuardan ilham ve karar:

Erzurum'da yaşayan 53 yaşındaki Ersin Murat Aydın, çocukluk yıllarından beri süregelen klasik otomobil tutkusunu geçen yıl yeniden alevlendirdi. İlham kaynağı, dönemin Erzurum Valisi ve şu anki İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından düzenlenen klasik oto fuarı oldu. Fuarda hissettikleri, Aydın'ın yıllardır ertelediği hayalini gerçekleştirme kararını pekiştirdi.

aracın bulunması ve özellikleri:

Aydın, aradığı otomobili Adana'da buldu ve satın alma işlemini gerçekleştirdi. Sahip olduğu araç, 1977 model Pontiac olup mavi-beyaz renkleriyle dikkat çekiyor; bu renk seçimi sahibinin Erzurumspor sevgisini de yansıtıyor. Araçta 8 silindirli motor ve otomatik vites sistemi bulunuyor, camlar ise otomatik çalışıyor.

Aydın, aracın döşemeleri, koltukları ve motor aksamının korunmuş olmasına vurgu yaptı. Söz konusu parçaların müdahale görmemiş olması, aracın klasik otomobil tutkunları arasında değerini artıran unsurlar arasında sayılıyor. Aydın, aracını "bütün döşemesi, koltuğu, vesairesi, motor aksamı orijinal, ellenmemiş" sözleriyle tanımladı.

Tutku, kullanım ve gelecek planı:

Klasik otomobil merakının yaşayanlarca anlaşılabileceğini belirten Aydın, duygularını şöyle dile getirdi: "Klasik araç bir sevda, merak. Onu yaşayan bilir. Buna bindiğiniz zaman son model araba bile olsa ona binmek istemezsiniz..."

Aydın, aracı yalnızca sergilemek için almadığını, aksine kullanmak için satın aldığını vurguladı: "Arabayı yok, satmayı düşünmüyorum. Binmek için aldım. Canımız sağ olduğu müddetçe, imkânlarımız olduğu müddetçe araca bineceğiz" dedi. Bu sözler, klasik otomobille kurduğu duygusal bağın ve araca yönelik kullanım niyetinin net bir ifadesi oldu.

Erzurum'da başlayan ve Adana'da somutlaşan bu satın alma, Aydın için hem bir nostalji gerçekleştirme hem de günlük hayatta keyif alacağı bir uğraşa dönüşmüş durumda.

ERZURUM&#039;DA YAŞAYAN 53 YAŞINDAKİ ERSİN MURAT AYDIN&#039;IN ÇOCUKLUK YILLARINA DAYANAN KLASİK OTOMOBİL...

ERZURUM'DA YAŞAYAN 53 YAŞINDAKİ ERSİN MURAT AYDIN'IN ÇOCUKLUK YILLARINA DAYANAN KLASİK OTOMOBİL TUTKUSU, GEÇTİĞİMİZ YIL DÜZENLENEN KLASİK OTO FUARININ ARDINDAN YENİDEN CANLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da gençlerin nizami asker yürüyüşü ilgi gördü
images

Söğüt'ün su sorunu 160 metrede çözüldü: kaynak ilçenin 50 yıllık ihtiyacını karş...
images

İndere yaşam alanında otobüs rotaları ve kalkış noktaları yeniden düzenlendi
images

Andırın'da duvarları anı dolu çay evi: zamanda yolculuk sunan mekân

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zafer Uysal: Karşıyaka’yla adım adım liderliğe

Bilecik’te ıslak zemin motosikleti devirdi: iki yaralı

mobil kanser tarama aracı 2026'da üç kadına meme kanseri teşhisi koydu

Mahalle muhtarları organ bağışında toplum köprüsü olarak tanımlandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü

Sefo konseriyle Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu yükseldi