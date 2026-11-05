İki kent arasında tek ameliyat: Balıkesir’de robotik tele cerrahiyle böbrek kanseri operasyonu

Dünya çapında hızla ilerleyen robotik ve yapay zeka teknolojileri sağlık hizmetlerini dönüştürürken, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen tele cerrahi uygulaması bu dönüşümün somut bir örneğini sundu. İnternet bağlantısı aracılığıyla İstanbul'daki ekip tarafından yönetilen robotik sistemle, Balıkesir'de yatan hastanın böbreğindeki kanserli doku eş zamanlı olarak çıkarıldı.

Ameliyatın nasıl gerçekleştirildiği:

Operasyonu yöneten ekipten edinilen bilgilere göre, işlem öncesinde internet altyapısı ve cihazlar defalarca test edildi. Prof. Dr. Şakir Ongün ameliyatın ayrıntılarını aktarırken, bu tekniğin Türkiye'de ilk kez üroloji alanında, tele cerrahi yöntemiyle uygulandığını belirtti. Operasyon, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bülent Ölen in de katılımıyla yapıldı ve operasyon 34 yaşındaki hastanın böbrek dokusunu koruyarak tümörün çıkarılması biçiminde tamamlandı.

Takım, robotik sistemin Balıkesir'deki hareketlerini anlık olarak takip etti; sürecin güvenli olması için iki ayrı deneyimli ekip hazır bulundu. Altyapı ekipleri ameliyat öncesinde gecikme ve bağlantı kararlılığı testlerini yineleyerek muhtemel aksaklıkları minimize etti. Başhekim notlarına göre sistemde ölçülen gecikme yaklaşık 50 milisaniye düzeyinde, bu da göz kırpma süresine kıyasla çok daha düşük bir tepki süresi sunuyor.

Üniversitenin yatırım ve hedefleri:

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Yücel Oğurlu, ameliyatı gerçekleştiren ekipleri makamında kabul ederek uygulamanın kurum için önemli bir eşik olduğunu vurguladı. Rektör, teknolojik gelişmelere direnmenin geride kalmak anlamına geleceğini belirterek üniversitenin son üç yılda yaklaşık 70 öğretim üyesi transferiyle kadrosunu güçlendirdiğini aktardı. Ayrıca yeni bölümler ve kliniklerin açılışları ile birlikte, Kasım ayı içinde 64'er yataklı iki binanın açılışının tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Başhekim Bahadır Çağlar ise bu uygulamayı Türkiye tarihinde bir ilk olarak nitelendirip kurumun son teknolojiye ulaştığını ifade etti. Çağlar, tele cerrahide esas hedefin iki deneyimli ekibin güçlerini birleştirmesi olduğunu, burada 1 artı 1'in beklenenin ötesinde bir etkinlik getirdiğini belirtti. Ayrıca yapılan testlerdeki düşük gecikme sürelerinin işlemin güvenliğini desteklediğini dile getirdi.

Bu operasyon, sağlık hizmetlerinde uzaktan müdahale kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra yerel hastanelerin yüksek teknolojiyle entegre çalışmalar yapabileceğini de gösterdi. Uygulamanın başarıyla tamamlanması, Balıkesir Üniversitesi'nin hem akademik kadro hem de cihaz altyapısı açısından ivme kazandığı mesajını pekiştiriyor.

İki şehir, tek robot: Balıkesir'de uzaktan kanser ameliyatı