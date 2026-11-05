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Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası kulak ağrısı ihmal edilmemeli

Nezle ve grip sonrası ortaya çıkan şiddetli kulak ağrısı, basınç ve akıntı belirtileri ihmal edilirse nadiren menenjit ve beyin apsesine yol açabilir.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası kulak ağrısı ihmal edilmemeli

Özet:

Nezle ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, özellikle çocuklarda orta kulak iltihabına yol açabilir; şiddetli kulak ağrısı, basınç hissi ve akıntı gibi bulgular dikkate alınmalıdır. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Eren Yılmaz, belirtilerin önemsenmesi ve vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Östaki tüpü ve enfeksiyon mekanizması:

Kulağımızla burun arasında uzanan ve kulağın havalanmasını sağlayan östaki tüpü, üst solunum yolu enfeksiyonlarından etkilenebilir. Nezle ve grip sırasında burunla birlikte östaki tüpünde ortaya çıkan tıkanıklık veya fonksiyon bozukluğu, kulakta basınç, dolgunluk ve tıkanıklık hissine neden olur. Bu değişiklikler, tüp aracılığıyla kulağa ulaşan bakteri ve virüslerin orta kulakta çoğalmasını kolaylaştırarak orta kulak iltihabına (otitis media) yol açabilir.

Çocuklarda neden daha sık görülür?:

Çocuklarda üst hava yolundaki koruyucu mekanizmalar erişkinlere göre daha savunmasızdır; östaki tüpü anatomik olarak daha kısa ve yatay bulunduğundan bulaşma ve tıkanmaya daha yatkındır. Bu nedenle, üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben orta kulak enfeksiyonları çocuklarda daha sık görülürken, yetişkinlerde daha çok östaki tüpünde kısmi tıkanmaya bağlı basınç ve dolgunluk yakınmaları görülür.

Belirtiler, tedavi ve olası komplikasyonlar:

En önemli belirtiler arasında kulakta ani başlayan ve yoğunlaşan ağrı, basınç hissi, bazen akıntı ve genel rahatsızlık sayılabilir. Dış kulak yolu enfeksiyonları veya yabancı cisimler de ağrıya yol açabilir; ancak üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben gelişen şiddetli ağrı, orta kulak enfeksiyonunu düşündürmelidir.

Uzm. Dr. Eren Yılmaz, tedavi edilmemiş orta kulak enfeksiyonlarının nadiren de olsa ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtiyor. Bu ilerlemeler sonucu menenjit ve beyin apsesi gibi hayati risk taşıyan durumlar ortaya çıkabilir. Bazen kulak zarı delinerek iltihabın akmasıyla kendiliğinden düzelme görülebilir; ancak bu beklenmesi gereken bir süreç değildir.

Bu nedenle kulak ağrısı başladığında, özellikle ağrı şiddetli ise veya akıntı, ateş gibi ek bulgular varsa en kısa sürede bir uzman hekime başvurmak en doğru yaklaşımdır. Erken değerlendirme ve uygun tedavi komplikasyon riskini azaltır.

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. EREN YILMAZ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. EREN YILMAZ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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