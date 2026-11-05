Kontrolsüz diyabet 70 yaşındaki hastada mide deliğini ağrı olmadan gizledi

atipik şikâyetlerle gelen hastada hayatı tehdit eden mide delinmesi tespit edildi

70 yaşındaki Müşerref Gençcan, şiddetli karın ağrısı yerine öncelikle bulantı ve kusma yakınmalarıyla Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. İlk değerlendirmede kan şekeri seviyesinin 400'lü değerlerde olduğu, son 2-3 aylık kontrolü gösteren HbA1c değerinin ise yüzde 13,6 olduğu saptandı. Enfeksiyon göstergelerinin yüksek olmasına rağmen belirgin enfeksiyon odağı bulunamayınca ek tetkiklere başlandı ve yapılan görüntülemelerde hastanın midesinde ciddi bir delinme tespit edildi.

başvuru ve bulgular:

Hastanın doktora gitmeyi sevmediğini ve uzun süre sağlık kontrollerini ihmal ettiğini belirten Gençcan, bulantı ve kusmanın artması üzerine çocuklarının ısrarıyla hastaneye getirildiğini söyledi. Gençcan, "Ben doktora gitmeyi pek sevmiyorum. Bu nedenle hastaneye gitmedim, rahatsızlığımı hep evde geçirmeye çalıştım. Daha sonra kusmaya başladım. Son aşamada artık dayanamayınca hemen hastaneye geldim. Allah’a şükür, şu anda çok iyiyim. Doktorum beni kurtardı. Midemin bu kadar kötü durumda olduğunu, hatta delindiğini duyduğumda ne hissettiğimi bile tam olarak hatırlamıyorum. Zaten durumun ciddiyetini de ameliyattan sonra öğrendim" ifadelerini kullandı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muhammet Bilici hastanın başka bir merkezden yüksek kan şekeri ve enfeksiyon bulgularıyla yönlendirildiğini aktardı. Hastada boğaz ağrısı, öksürük, ishal veya idrar yolu enfeksiyonu gibi eşlik eden enfeksiyon belirtilerinin bulunmadığı, bu nedenle kapsamlı bir odak araştırmasına başlandığı belirtildi. Araştırma sürecinde yapılan görüntülemeler mide delinmesini ortaya koydu ve genel cerrahi ekibiyle iletişime geçildi.

ameliyat ve takip:

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Acıroğlu tarafından değerlendirilen hasta aynı gün acil ameliyata alındı. Operasyonda mideden karın boşluğuna yayılan içerik nedeniyle karın içinde enfeksiyon ve iltihabi reaksiyon olduğu, karaciğerin bir bölümünün de bu durumdan etkilendiği görüldü. Cerrahi ekibin müdahalesiyle karın içindeki birikmiş sıvılar temizlendi ve midedeki delinmiş bölge onarıldı. Ameliyat sonrası hasta yaklaşık bir hafta yoğun bakımda izlendi ve eksik olmayan antibiyotik tedavisiyle enfeksiyon kontrol altına alındı.

Acıroğlu, operasyon sırasında karşılaştıkları tablonun hayati risk taşıdığını ve aynı gün müdahale edilmeseydi hastanın tansiyon düşmesi, genel durum bozulması ve ölüm riskiyle karşılaşabileceğini vurguladı. Mide delinmesinin ciddi içi boşaltım ve enfeksiyon sonuçları doğurabildiğini, bu yüzden acil cerrahi gerektiren bir durum olduğunu belirtti.

uzman değerlendirmesi ve olası nedenler:

Bilici ve Acıroğlu, hastanın belirgin karın ağrısı yaşamamasında kontrolsüz seyreden diyabete bağlı gelişmiş olabilecek sinir hasarının (diyabetik nöropati) etkili olabileceğini değerlendirdiler. Bilici, uzun süre yüksek seyreden kan şekerinin hem damarları hem de sinirleri etkileyerek ağrı algısını azaltabileceğini, bu nedenle midesinde ciddi bir delinme olmasına rağmen tipik karın ağrısı ve muayene bulgularının olmayabileceğini ifade etti.

Cerrah Acıroğlu, midenin delinme zamanlaması hakkında yaptığı değerlendirmede bu olayın düzeyinin ameliyat sırasında gözlenen tablo nedeniyle yaklaşık üç ila beş gün önce gelişmiş olabileceğini düşündüklerini kaydetti. Ayrıca delinmenin altında yatan nedenin araştırılması gerektiğini belirterek, ön tanılardan birinin daha önce var olduğu düşünülen bir ülser olabileceğini söyledi.

Ameliyat sonrası planlamada, hastanın taburculuğunun ardından yaklaşık bir ila bir buçuk ay sonra endoskopik inceleme önerildi. Bu incelemeyle mide delinmesine yol açmış olabilecek ülserin veya altta yatan başka bir patolojinin, özellikle tümöral bir lezyonun dışlanması amaçlanıyor. Cerrahi ekip, kesin neden belirlenene kadar ileri tetkiklerin süreceğini bildirdi.

Bu vaka, ileri yaştaki ve uzun süre kontrolsüz diyabeti olan hastalarda ciddi iç organ patolojilerinin tipik belirtiler göstermeyebileceğini hatırlatıyor. Uzmanlar, kronik hastalığı olan kişilerin düzenli takip ve erken başvuru konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Bulantı, kusma ve şeker yüksekliğiyle hastaneye gitti, midesinin delindiği ortaya çıktı