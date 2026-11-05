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Kuzey Kore hava savunma sistemini test etti ve uzun menzilli seyir füzesiyle havalimanı hedefini vurdu

Kuzey Kore, yeni geliştirilen hava savunma sistemini test ettiğini açıkladı; doğu kıyısında yapılan tatbikatta uzun menzilli seyir füzesiyle temsili havalimanı hedefi vuruldu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuzey Kore hava savunma sistemini test etti ve uzun menzilli seyir füzesiyle havalimanı hedefini vurdu

Denemenin kapsamı ve Pyongyang’ın açıklaması:

Kuzey Kore resmi açıklamayla dün yeni geliştirilen bir hava savunma sistemini test ettiğini ve eş zamanlı füze tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ülkedeki yetkililer, denemenin "silah sisteminin çoklu güdüm modunun teknik özelliklerini, güvenilirliğini ve teşhis ile takip kabiliyetinin başarısını kanıtladığını" gösterdiğini belirtti.

Aynı açıklamada tatbikatın bir bölümünde ülkenin doğusunda yürütülen atış faaliyetinde "Tatbikat kapsamında önceden belirlenen temsili havalimanı hedefi uzun menzilli bir stratejik seyir füzesi ile başarılı bir şekilde vurulmuştur" ifadelerine yer verildi. Pyongyang, gerçekleştirilen testleri savunma yeteneklerini güçlendirmeye yönelik "zorunlu" faaliyetler olarak nitelendirdi.

Bölgesel algı ve uluslararası tepkiler:

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore’nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine çok sayıda füze fırlattığını bildirdi. Askeri gözlemciler, Pyongyang’ın aynı anda farklı türlerde füzeleri test etmiş olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Yapılan manevra ve özellikle havalimanı saldırısı senaryosunun, bölgede bulunan başta ABD olmak üzere Japonya ve Güney Kore’ye yönelik bir gözdağı şeklinde yorumlandığı kaydedildi. Uzmanlar ayrıca tatbikatın zamanlamasına dikkat çekiyor; denemenin ABD’de ara seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı bir döneme rastlaması vurgulandı.

Resmi açıklamalarda verilen teknik ve operasyonel detaylar, Pyongyang’ın silah sistemlerinin yeteneklerini vurgulama amacı taşıdığını gösterirken, bölgesel gerginlikler ve askeri hazırlıkların üst düzeyde seyrettiği değerlendirmeleri yapılıyor.

KUZEY KORE, YENİ GELİŞTİRİLEN BİR HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ TEST ETTİĞİNİ VE FÜZE TATBİKATI...

KUZEY KORE, YENİ GELİŞTİRİLEN BİR HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ TEST ETTİĞİNİ VE FÜZE TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ DUYURARAK, "TATBİKAT KAPSAMINDA ÖNCEDEN BELİRLENEN TEMSİLİ HAVALİMANI HEDEFİ UZUN MENZİLLİ BİR STRATEJİK SEYİR FÜZESİ İLE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE VURULMUŞTUR" DEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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