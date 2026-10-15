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Ardahan'da SANTEK toplantısı 2. Organize Sanayi Bölgesi ve teknopark gündemini belirledi

Ardahan'da Vali Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında düzenlenen SANTEK toplantısında 2. Organize Sanayi Bölgesi kuruluş süreci ve teknopark destekleri ele alındı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Berk Doğan

Ardahan'da SANTEK toplantısı 2. Organize Sanayi Bölgesi ve teknopark gündemini belirledi

Toplantının yürütüldüğü çerçeve:

Ardahan'da SANAYİ ve TEKNOLOJİ İŞ BİRLİĞİ KURULU (SANTEK) toplantısı, Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bölgenin sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik öncelikler ve somut adımların değerlendirilmesi gündeme alındı.

2. Organize Sanayi Bölgesi: kuruluş süreci ve altyapı çalışmaları:

Toplantının ana başlıklarından biri, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş süreci oldu. Katılımcılar, bölgenin tesisleşme adımları ile sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik mevcut durum, gereksinimler ve izlenecek mevzuat ile idari süreçler hakkında değerlendirmeler yaptı.

Teknopark ve girişimcilik destekleri:

Bir diğer önemli gündem maddesi, Ardahan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren GOSB Teknopark Ardahan Girişim Ofisi aracılığıyla teknoloji ve yenilik odaklı girişimciliğin desteklenmesi oldu. Toplantıda, girişimcilik imkânlarının tanıtılması ve kamu, üniversite ile özel sektör arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.

Katılımcılar, söz konusu projelerin bölgesel gelişim ve sanayi altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacağı görüşünde birleşirken, izlenecek adımların koordinasyonu ve ilgili paydaşların rollerinin netleştirilmesi yönünde mutabakata varıldığı belirtildi.

ARDAHAN&#039;DA SANTEK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN'DA SANTEK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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