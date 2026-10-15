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Muğla'da motorlu kara taşıtı sayısı eylülde 798 bin 204'e çıktı

TÜİK'e göre Muğla'da eylülde motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 2,28 artarak 798.204'e ulaştı; 3.608 yeni kayıt ve 15.146 devir yapıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Muğla'da motorlu kara taşıtı sayısı eylülde 798 bin 204'e çıktı

Muğla'da motorlu kara taşıtları eylülde arttı

TÜİK verileri, Muğla'da motorlu kara taşıtı sayısının eylül ayında bir önceki döneme göre %2,28 artış gösterdiğini ve toplamın 798.204 olduğunu ortaya koydu. Bu artış, kentteki araç stokunda aylık bazda kayda değer bir yükseliş anlamına geliyor.

Araç türlerinin dağılımı:

Toplam içinde en büyük payı 327.513 adetle motosikletler alırken, otomobil sayısı 295.953, kamyonetler 99.295, traktörler 43.981 olarak kaydedildi. Diğer kategorilerde ise 13.156 kamyon, 11.376 minibüs, 4.117 otobüs ve 2.812 özel amaçlı motorlu taşıt bulunuyor. Rakamların toplam içindeki yaklaşık payları hesaplandığında motosikletler yaklaşık %41,0, otomobiller yaklaşık %37,1 paya sahip oldu.

Eylüldeki kayıt ve devir hareketliliği:

Eylül ayında kentte 3.608 aracın trafiğe kaydı yapılırken, toplam 15.146 aracın devri gerçekleştirildi. Yeni kayıtların 2.205'ini motosikletler, 982'sini otomobiller ve 317'sini kamyonetler oluşturdu; motosikletler yeni kayıtların yaklaşık %61'ini oluşturdu.

Devir işlemlerinde ise otomobiller öne çıktı: 8.515 otomobil devri yapılarak toplam devirlerin yaklaşık %56,2'sini oluşturdu. Bunu 3.539 motosiklet ve 2.095 kamyonet devri izledi. Diğer araç türlerinin devir sayıları daha sınırlı kaldı.

Veriler, Muğla'da özellikle motosiklet ve otomobil yoğunluğunun sürdüğünü, eylül ayındaki hareketliliğin yeni kayıtlar ve devirler üzerinden kent araç parkının dinamik olduğunu gösterdi.

MUĞLA’DA MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI, EYLÜL AYINDA BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE YÜZDE 2,28 ARTARAK 798...

MUĞLA’DA MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI, EYLÜL AYINDA BİR ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE YÜZDE 2,28 ARTARAK 798 BİN 204’E YÜKSELDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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