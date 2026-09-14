Armutlu'da gelenekli sanatlara vefa: 2026 ödülleriyle ustalar anıldı

Armutlu'da gelenekli sanatlar için bir araya geliş

Merkezi Armutlu ilçesinde bulunan Mustafa Rıza Bey Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 2026 Yılı Sanat Ödülleri töreni, gelenekli sanatlara uzun yıllar emek veren isimleri buluşturdu. Vakıf merkezinde gerçekleştirilen programda hattat-ebrucu Fuat Başar, tezhip sanatçısı Prof. Dr. Münevver Üçer ve mimar Prof. Dr. Hasan Fırat Diker ödüllerini aldı; etkinlik çerçevesinde önemli bir ebru icazet merasimi de gerçekleştirildi.

ödül sahipleri ve takdim anları:

Tören kapsamında, hattat-ebrucu Fuat Başar sanat yaşamının 50. yılına istinaden kendisine layık görülen "50. Yıl Vefa Ödülü"'nü aldı. Ödül, Armutlu Kaymakamı Erinç Demir tarafından takdim edildi. Tezhip alanının önde gelen ismi Prof. Dr. Münevver Üçer Vakfın "2026 Sanat Ödülü"'ne layık görüldü; ödülünü AK Parti MKYK Üyesi ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Dr. Reşide Yüksel verdi. Mimarlık ve koruma çalışmalarındaki katkıları nedeniyle Prof. Dr. Hasan Fırat Diker ise "Üstün Hizmet Ödülü"'nün sahibi oldu; ödülünü Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan sundu.

icazet merasimi ve on yıllık ebru sergisi:

Programın dikkat çeken bölümlerinden biri, ebru sanatında usta-talebe ilişkisinin kurumsal bir halkası olan icazet merasimiydi. Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Çevik, ebru hocası Fuat Başar'dan ebru icazetnamesini alarak usta tarafından resmî müsaadeyi aldı. Çevik'in on yıla yayılan ebru üretiminden seçkilerin yer aldığı şahsî sergisi, Armutlu Belediyesi hizmet binası girişindeki sergi alanında sanatseverlerin ziyaretine açıldı ve 30 Eylül 2026 tarihine kadar görülebilecek.

Sanat Danışmanı ve Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi İbrahim Ethem Gören, icazet merasiminin usta-talebe bağının önemli bir evresi olduğunu vurguladı. Gören, ustaların ve sanatkârların çalışmalarının görünür kılınmasının kültür hayatı açısından gerekliliğine dikkat çekti ve icazetin hem talebenin emeğini tanıma hem de ona öğretme yetkisi verdiğini belirtti.

vakfın misyonu ve törene katılanlar:

Mustafa Rıza Bey Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı 2024 yılında kuruldu; vakfın odağında eğitim, kültür ve sanat yer alıyor ve insanoğlunun irfanî yolculuğuna katkı sağlama amacıyla faaliyet gösteriyor. Ödül merasimi Armutlu halkı ile gelenekli sanat meraklılarından yoğun ilgi gördü.

Programa Armutlu Kaymakamı Erinç Demir, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan, geçtiğimiz yıl ödül alan hattat-ebrucu ressam Ahmet Sabri Mandıracı, Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden Özkan Birim, Hattat Mahmut Şahin ve öğrencileri, Kütahya ve İstanbul temsilcileri aracılığıyla hattatlar ve gelenekli sanat temsilcileri ile Doç. Dr. Kaya Üçer gibi kalemişi ustaları katıldı. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Av. Ahmet Niyazi Özaltın yürütürken, heyette İbrahim Ethem Gören, Ali Azizoğlu, Ercan Güler ve Mustafa Çaltılı yer alıyor.

Tören, ödül verilen ustaların sanata ve eğitime yaptığı katkıların takdiri yanında, Armutlu'da gelenekli sanatların görünürlüğünü artırma ve yeni kuşaklara aktarılmasını teşvik etme amacı taşıdı. İcazet merasimi ve eşlik eden sergi, etkinliğin hem anıtsal hem de eğitimsel yönünü öne çıkardı.

PROGRAMIN BİR DİĞER ÖNEMLİ SAHFASIDA, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. MUHAMMET ÇEVİK, HOCASI FUAT BAŞAR’DAN EBRU İCAZETNAMESİNİ ALDI.