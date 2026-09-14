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Çivril Miryokefalon zaferinin 850. yılını anıyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde 16-18 Eylül'de düzenlenecek etkinliklerle Miryokefalon Zaferi'nin 850. yılı; tören, panel, sergi ve gösterilerle anılacak.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çivril Miryokefalon zaferinin 850. yılını anıyor

Çivril Miryokefalon zaferinin 850. yılını anıyor

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Miryokefalon Zaferi, Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenecek bir dizi etkinlikle 850. yılı anısına yad edilecek. Etkinlikler, hem savaşın tarihî mirasını hatırlatmayı hem de bölgenin kültürel kimliğini görünür kılmayı hedefliyor.

Programın ilk günü:

16 Eylül'de başlayacak program kapsamında katılımcılar önce Yukarı Kufi Boğazı ve Çivril'in tarihî mekânlarında bir alan gezisine çıkacak. Aynı gün Çivril Garı'nda "Miryokefalon Savaşı ile ilgili Temel Yaklaşımlar ve Sorunlar" başlıklı bir panel düzenlenecek; panel, savaşın tarihî değerlendirmelerine odaklanacak ve farklı bakış açılarını bir araya getirecek.

Resmî tören ve kutlama etkinlikleri:

17 Eylül Cumartesi günü Çivril Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirilecek. Program saat 13.00'te çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak; saat 14.00'ten itibaren ise protokol konuşmaları, 850. yıl anısına madalya ve plaket takdimi ile kutlamalar sürecek.

Kutlama programında halk oyunları gösterisi, resim ve fotoğraf sergisi ile mehteran konseri yer alacak. Ayrıca Çivril Belediyesi güreş takımı gösterisi, geleneksel okçuluk ve atlı cirit gösterileri izleyicilerle buluşacak; bu etkinlikler hem sportif hem de kültürel ögelerle zaferin anısını pekiştirecek.

Etkinliklerin devamı ve amaç:

Vatandaşların geniş katılımına açık olan programın devamında, 18 Eylül'de Denizli'de Miryokefalon Zaferi'nin 850. yılına ilişkin kitap tanıtımı, belgesel gösterimi ve akademik panel düzenlenecek. Etkinliklerin genel amacı, Çivril'in tarihî kimliğini ön plana çıkarırken Miryokefalon Zaferi'nin Anadolu'nun Türkleşmesindeki önemini gündemde tutmak ve bu mirası yeni nesillere aktarmaktır.

MİRYOKEFALON ZAFERİ

MİRYOKEFALON ZAFERİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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