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Sivas'ın üç asırlık Paşa Hamamı bürokrasi nedeniyle atıl kaldı

Sivas'taki 17. yüzyıla tarihlenen Paşa Hamamı, 2010'da bitişine yapılan yapı ve şikâyetler sonucu 2016'da kapatıldı; on yıldır bürokratik engellerle atıl durumda.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:37

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sivas'ın üç asırlık Paşa Hamamı bürokrasi nedeniyle atıl kaldı

Tarihi yapı on yılı aşkın süredir kullanım dışı:

Sivas'ta Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Paşa Hamamı, yaklaşık üç asırlık geçmişine rağmen son on yılda çürümeye terk edildi. Yapı, malzeme ve teknik özellikleri bakımından klasik bir 17. yüzyıl Osmanlı hamamı olarak tanımlanıyor; dönemin paşaları tarafından kullanıldığı için Paşa Hamamı adıyla biliniyor.

Hamamın faaliyetleri 2016 yılında durduruldu. 2010'da hamamın bitişiğine inşa edilen bir binanın külhan bölümüne verdiği zarar ile yapılan şikâyetler, dönemin yetkililerince yapılan incelemelerde yapının güvenliği gerekçesiyle işletmenin sonlandırılmasına yol açtı.

Bürokrasi, mülkiyet ve yargı süreci:

Hamamın bir şahsa ait taşınmaz kültür eseri olması süreci karmaşıklaştırdı. Sahipler yapıyı ne işletebiliyor ne de satabiliyor; konuya ilişkin yargı süreci devam ediyor. Bu durum, yapının bakım ve onarımını engelleyerek daha fazla tahribata sebep oluyor.

Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş yapı hakkında yaptığı değerlendirmede, eserin kitabesinin bulunmaması nedeniyle kesin tarihlemenin güç olduğunu, ancak özellikleri itibarıyla 17. yüzyıla tarihlendiğini belirtti. Budaktaş, mevzuat ve mevduat kaynaklı bürokratik engellerin aşılmasının ardından yapıyla ilgili somut adımların atılabileceğini vurguladı.

Koruma ve kullanım için çözüm çağrısı:

Uzmanlar, tarihi ve kültürel değeri yüksek bu tür eserlerin şehrin kültür hafızası açısından korunması gerektiğini söylüyor. Budaktaş, sorunun çözümü için hem mülk sahipleri hem de kamu kurum ve kuruluşlarının ortak görüşmeler yaparak yapı için ekonomik ve sürdürülebilir bir kullanım modeli belirlemesinin Sivas'ın menfaatine olacağını ifade etti.

SİVAS’TA OSMANLI DÖNEMİNE AİT 17. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE GELEN TARİHİ PAŞA HAMAMI, YILLARA MEYDAN...

SİVAS’TA OSMANLI DÖNEMİNE AİT 17. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE GELEN TARİHİ PAŞA HAMAMI, YILLARA MEYDAN OKUYUP AYAKTA KALMAYI BAŞARIRKEN UZUN YILLARDIR ATIL HALDE VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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