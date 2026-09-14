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Kayseri kültür yolu festivalinde dokuz günün ardından türkü, tiyatro ve atölye zenginliğiyle kapanış

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kayseri Kültür Yolu Festivali, Neşet Ertaş konseri, Keşanlı Ali Destanı ve atölyelerle dokuz günlük programını tamamladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kayseri kültür yolu festivalinde dokuz günün ardından türkü, tiyatro ve atölye zenginliğiyle kapanış

son gün programı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali, dokuzuncu ve son gününde müzikten tiyatroya, atölyelerden sergilere uzanan bir dizi etkinlikle sürdü ve kentteki kültür hayatına canlı bir kapanış sundu.

neşet ertas’ın türkülerine saygı:

Kayseri Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “Bozkırın Tezenesine Saygı: Neşet Ertaş Türküleri” konserinde, Anadolu’nun duygusal dünyasını yansıtan eserler anıldı. Erkut Özkan ve Muhlis Berberoğlu, Neşet Ertaş’ın hafızalara kazınmış parçalarını kendi yorumlarıyla seslendirerek dinleyicilere farklı bir müzik deneyimi sundu. Konserde, büyük halk ozanının bozkır kültüründen beslenen ritimleri ve söz dünyası öne çıktı.

tiyatro ve kaligrafi atölyesi:

Kayseri Devlet Tiyatrosu sahnesinde Haldun Taner’in kaleme aldığı ve Boğaçhan Sözmen’in yönettiği Keşanlı Ali Destanı ikinci gösterimiyle tiyatroseverlerle buluştu. Sineklidağ’da geçen eser, Keşanlı Ali ile Zilha arasındaki ilişki üzerinden birey-toplum çatışmasını müzik ve mizah unsurlarıyla sahneye taşıdı.

Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi’nde Mustafa Türkmen tarafından yürütülen Kaligrafi Atölyesi’nde katılımcılar, güzel yazı sanatının temel tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi. Atölyede harflerin estetik düzeni, kullanılan araçlar ve kaligrafinin tarihsel gelişimi üzerine pratik bilgiler aktarıldı.

Konserlerden tiyatro gösterilerine, sergilerden söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden lezzet duraklarına uzanan etkinliklerle dokuz gün boyunca şehrin kültür ve sanat hayatına ev sahipliği yapan festival, bu programla sona erdi. Türkiye Kültür Yolu Festivali ise kültür ve sanat yolculuğunu Kahramanmaraş’ta sürdürüyor; 12 Eylül’de başlayan Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, 21 Eylül’e kadar konserler, sergiler, tiyatro, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN KAYSERİ KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, DOKUZUNCU VE SON...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN KAYSERİ KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, DOKUZUNCU VE SON GÜNÜNDE MÜZİKTEN TİYATROYA VE ATÖLYELERE UZANAN ETKİNLİKLERLE DEVAM ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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