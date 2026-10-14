İnegöl'de park caddesi üzerinde çarpışma: yaya ile 17 yaşındaki sürücü yaralandı

Olay yeri ve kaza:

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 BZT 546 plakalı motosikleti kullanan S.S. (17), karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yunus A. (29)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düşerken, motosikletten düşen sürücü de yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de İnegöl Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla kaldırdı.

Polis incelemesi sürüyor:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN YAYAYA ÇARPTIĞI KAZADA YAYA İLE 17 YAŞINDAKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.