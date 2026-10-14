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Arnavutköy'de 300 personel ve 80 araçla kapsamlı sağanak müdahalesi

Arnavutköy Belediyesi, 300 personel ve 80 araçla 7/24 sahada; koordinasyon merkezinden kameralarla riskler izlenip vatandaş ihbarlarına müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Arnavutköy'de 300 personel ve 80 araçla kapsamlı sağanak müdahalesi

Arnavutköy'de sahada yoğun tedbir: 7/24 takip

İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Arnavutköy Belediyesi ilçe genelinde önleyici ve müdahale çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye, yağışın artmasıyla birlikte 300 personel ve 80 araçla olası su baskınlarına karşı 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor. Afet Koordinasyon Merkezi'nden ilçedeki kameralar aracılığıyla riskli noktalar anlık takip ediliyor ve gelen ihbarlara göre ekipler yönlendiriliyor.

önleyici çalışmalar ve anlık takip:

Belediye ekipleri, Meteoroloji uyarılarını dikkate alarak yağmur suyu mazgallarında temizlik, taşkın riski bulunan bölgelerde ise tahliye ve önleyici düzenlemeler gerçekleştirdi. Afet Koordinasyon Merkezi'nde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle yürütülen çalışmalarda, kameralar üzerinden tespit edilen riskli noktalara öncelik verildi. Çağrı merkezine ulaşan talepler değerlendiriliyor ve herhangi bir kurumun yetki alanı olsa bile vatandaş mağduriyetinin önlenmesi için müdahale ediliyor.

başkanın değerlendirmesi ve uyarılar:

Mustafa Candaroğlu, merkezde yürütülen çalışmaları takip ettiğini belirterek, 'Koordinasyon Acil Durum Merkezimizdeyiz. Ekiplerimizle, başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle ilçemizde su baskınına sebebiyet verebilecek alanların tamamını kontrol ediyoruz, takip ediyoruz' dedi. Candaroğlu, devam eden 14 saatlik yağış sonrası çağrı merkezine gelen şikâyet sayısının az olduğunu belirterek, şu ana kadar yaklaşık 16 şikâyet alındığını söyledi ve gözlemlenen vakaların çoğunun atık sudan kaynaklanan geri tepme olduğunu vurguladı.

Candaroğlu, kurumlar arasında sorumluluk ayrımı yapmadan hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek, 'Büyükşehir’in meselesi, İSKİ’nin meselesi, vatandaşın meselesi demeden olaya bizler kendimiz eğilmemiz lazım' uyarısında bulundu. Ayrıca vatandaşlara çatı giderleriyle ilgili önemli bir uyarı yaparak, çatı yağmur giderlerinin atık su kanallarına bağlanmaması gerektiğini belirtti; aksi halde yoğun yağışlarda atık su geri tepmesi sonucu su baskınları yaşanabileceğini söyledi.

Geçmiş yıllarda yaşanan dere taşkınları ve mağduriyetler hatırlatılarak, İSKİ ve DSİ gibi kurumların görev alanındaki dereler, atık su hatları ve baca temizlikleri konusunda düzenli bakım yapmasının önemine işaret edildi. Belediye, ilgili mercileri bu konuda uyarmaya devam ettiğini bildirdi.

Arnavutköy Belediyesi ekiplerinin mazgal kontrolleri, su tahliye çalışmaları ve taşkın riski olan noktalardaki müdahaleleri sürüyor. Afet Koordinasyon Merkezi üzerinden kameralarla anlık takip devam ederken, sahadaki çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre yürütüldüğü kaydedildi.

Arnavutköy&#039;de sağanak alarmı: 300 personel ve 80 araçla 7/24 müdahale

Arnavutköy'de sağanak alarmı: 300 personel ve 80 araçla 7/24 müdahale

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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